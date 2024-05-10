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"Везу добрі новини про допомогу": До Києва прибула президентка Словаччини
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"Везу добрі новини про допомогу": До Києва прибула президентка Словаччини

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Президентка Словаччини Зузана Чапутова
Президентка Словаччини Зузана Чапутова. Президентка Словаччини Зузана Чапутова під час зустрічі з представниками ЗМІ, в Києві, 28 квітня 2023 року, фото: УНІАН

До Києва прибула президентка Словаччини Зузана Чапутова. Це її третій візит в Україну під час широкомасштабної війни.

Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Сьогодні я прибула до Києва із прощальним візитом. Я тут вчетверте за час мого перебування на посаді, втретє за час війни. Я тут ще й тому, що маю добрі новини про допомогу Словаччини Україні", — зазначила Чапутова.

Як пише TASR, речник президентки Словаччини Мартін Стрізінец зазначив, що з міркувань безпеки інформація про подальшу програму глави Словаччини буде надана згодом.

Зазначається, що у Чапутової завершується термін президентських повноважень. У зв'язку з цим вона здійснює прощальні візити до країн.

У президентських виборах у Словаччині, які відбулися на початку квітня, переміг Петер Пеллегріні. Він поділяє позицію уряду Словаччини на чолі з Робертом Фіцо щодо стандартизації відносин з Росією, які різко змінилися після вторгнення РФ в Україну. Він вважає, що санкції проти Москви в більшості випадків неефективні і негативно позначилися на жителів Словаччини.

Пеллегріні не відкидає єдиного підходу Євросоюзу до РФ щодо ситуації в Україні, але зазначає, що необхідно враховувати вплив санкцій на економіку країн блоку.

Торік нинішній прем’єр-міністр Словаччини і лідер партії "Smer" Роберт Фіцо переміг у дострокових парламентських виборах. Він відомий своєю проросійською позицією та обіцяв припинити військову допомогу Україні.

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