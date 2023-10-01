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На парламентських виборах в Словаччині перемагає проросійська партія "Smer"
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На парламентських виборах в Словаччині перемагає проросійська партія "Smer"

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На парламентських виборах в Словаччині перемагає проросійська партія &quot;Smer&quot;
Колишній прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до штаб-квартири своєї партії після закриття виборчих дільниць 30 вересня 2023 року у Братиславі, Словаччина. Фото: AP

Колишній прем’єр-міністр Словаччини і лідер партії "Smer" Роберт Фіцо перемагає у дострокових парламентських виборах. Він відомий своєю проросійською позицією та виступає проти допомоги Україні.

Про це повідомляє The Slovak Spectator.

Партія "Smer" набрала трохи більше ніж 23% голосів. Проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" на чолі з Міхалом Шимечком посіла друге місце, набравши 17%. Третє місце зайняла партія Петера Пеллегріні "Голос" — 15%.

На парламентських виборах в Словаччині перемагає проросійська партія "Smer"
Результати дострокових парламентських виборів у Словаччині 1 жовтня, 2023 року. Фото: Aktuality.sk

Проросійські погляди Фіцо відповідають настроям у словацькому суспільстві, традиційно відносно позитивно налаштованому щодо Росії. Ці настрої посилили проросійські наративи та дезінформацію в соціальних мережах.

Фіцо пообіцяв припинити військові поставки в Україну та прагне до мирних переговорів. Він також критикував санкції проти Росії, виступав проти прав ЛГБТК+ та захищав національне право вето в ЄС. Це риторика, близька до лідера Угорщини Віктора Орбана.

Експерти та політики описують виборчу кампанію в країні як дуже поляризовану та позначену потоком дезінформації в Інтернеті. Результати показують, що "Прогресивна Словаччина" особливо добре показала себе в Братиславі. Але цього було недостатньо, щоб отримати більшість голосів на національному рівні.

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