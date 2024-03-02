CNN: на Алясці знайшли кулю, схожу на шпигунський аеростат

Біля берегів американського штату Аляска рибальське судно помітило аеростат, який може виявитися "шпигунською кулею" іноземного уряду.

Про це повідомив телеканал CNN.

За інформацією CNN, рибалки відправили фотографії правоохоронцям, коли виявили кулю. Три джерела телеканалу зазначили, що невідомо точно, чи є знайдений об'єкт аеростатом, але у ФБР попередньо вказали, що це повітряна куля спостереження, яка належить іноземному уряду.

Агенти ФБР мають намір зустрітися з рибалками, коли вони прибудуть до порту. Після цього об'єкт відправлять до лабораторії бюро у штаті Вірджинія.

CNN не вдалося встановити, яке рибальське судно виявило кулю. ФБР відмовилося від коментарів.

Питання шпигунських аеростатів у США широко обговорювалося у лютому 2023 року, коли над США був збитий китайський аеростат. Пекін заявляв, що то був метеорологічний зонд. Пентагон стверджував, що на аеростаті було шпигунське обладнання, але він не збирав розвідданих. Після цього інциденту між США та Китаєм було припинено консультації з військової безпеки.

Вторгнення об'єктів у повітряний простір США

2 лютого над американським штатом Монтана зафіксували повітряну кулю, обладнану приладами для стеження. У Пентагоні заявили, що за даними американської розвідки, це китайський розвідувальний аеростат.

У відповідь на порушення повітряного простору США Вашингтон скасував візит держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна. МЗС Китаю заявило, що куля використовувалась для метеорологічних спостережень.

4 лютого американські військові знищили китайський аеростат, який перетнув повітряний простір країни. МЗС Китаю висловило "сильне невдоволення і протест проти застосування США сили для атаки на цивільні безпілотні літальні апарати".

10 лютого винищувачі Північного командування США збили невідомий об'єкт, що летів на великій висоті в повітряному просторі поблизу Аляски. Військові спостерігали за летючим об'єктом протягом 24 годин.

Президент Джо Байден 17 лютого заявив про відсутність підтверджень, що збиті кулі були пов'язані з програмою спостереження КНР.