Президент України Володимир Зеленський і президентка Європейського парламенту Роберта Мецола під час зустрічі у Києві 9 травня обговорили, що відбувається на фронті, до чого готуються окупанти РФ, також важливість подальшої вчасної оборонної підтримки України та проведення саміту миру у Швейцарії.

Про це Зеленський розповів під час спільної пресконференції з главою Європейського парламенту у Києві, передає кореспондентка Суспільного.

“Важливо тепер ні в чому не зменшувати європейську силу та принциповість. Україна потребує подальшої вчасної оборонної підтримки і саме такої, яка здатна зірвати російський план реваншу на цей рік, план їхнього наступу”, — сказав Зеленський.

Він додав, що позиція Європарламенту буде і надалі вагомою, щоб всі домовленості в Європі щодо оборони та спільної сили дійсно виконувалися. За словами Зеленського, Україна потребує і принципових проявів політичної підтримки і проєкту єдиного ЄС .

“Жоден народ у Європі, який поділяє спільні європейські цінності та захищає їх, не повинен залишатися за бортом європейського єднання. Ми в Україні виконали всі необхідні умови, щоб вже цього червня, як і домовлялися, була затверджена переговорна рамка і фактично реально почались переговори про вступ до ЄС”, — наголосив Зеленський.

Президент також наголосив на важливості саміту миру. Він додав, що очільник Кремля Путін намагається його зірвати.

“Він буде це робити і спробами збільшити тиск на фронті, і розпочати нові наступальні дії, і різними маніпуляціями політиці, і спробами розколоти міжнародну спільноту. Путін дійсно боїться саміту миру, боїться що світова більшість почне примушувати РФ до миру”, — наголосив президент.

Він додав, що саме тому Україна потребує абсолютно ясної позиції кожної держави, лідера міжнародної організації щодо участі та підтримки спільних мирних зусиль.

Як заявила на пресконференції Роберта Мецола, європейці повинні ще посилити рішучість в України та будуть поруч із Україною стільки, скільки це буде потрібно. За її словами, Україна є і залишається пріоритетом для ЄС.

Мецола наголосила, що перемовини про вступ повинні розпочатися якнайшвидше, і вона з оптимізмом очікує, що переговорна рамка буде прийнята країнами членами ЄС у червні. За її словами, Європарламент допомагатиме Україні всіма можливими способами рухатися вперед європейським шляхом і і надалі голосно заявлятиме про підтримку України. Про це також свідчить її нинішній візит.

“Ми з нестерпним болем усвідомлюємо, що Україні негайно необхідні боєприпаси та системи ППО, щоб захищатися від агресора. І європейці мають дати результат, ми повинні взяти на себе відповідальність і посилити військову підтримку, а також дати результат у нашій фінансовій підтримці”, — заявила президентка Європарламенту.

Вона також наголосила, що Європейський парламент повністю підтримує всі 10 пунктів української Формули миру і сподівається, що саміт миру дасть практичні результати.

За словами Мецоли, потрібен мир разом із справедливістю, свободою і гідністю, І тут нічого не може бути вирішено без згоди українців.

“У рамках наших зусиль посилити тиск на РФ, Європарламент продовжить закликати впроваджувати нові санкції проти РФ. Вітаю прогрес щодо 14 пакету санкцій, сподіваюся що його незабаром приймуть”, — сказала Мецола.