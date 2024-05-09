Мецола про легітимність Путіна: "ЄС не визнає російські вибори"

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола у відповідь на запитання Суспільного про легітимність керівника Росії Володимира Путіна нагадала, що Європарламент засудив нелегітимні президентські вибори в Росії та на окупованих Росією територіях України.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного за підсумками спільної пресконференції президента України Володимира Зеленського з главою Європейського парламенту Робертою Мецолою у Києві 9 травня.

“Повторю позицію Європарламенту: вибори в РФ не були сюрпризом ні для кого, тому ЄП відразу відреагував таким чином, що ЄС не визнає російські вибори, особливо вибори проведені незаконно проведені на окупованих територіях України”, — сказала Мецола.

За її словами, станом на зараз Європарламент перебуває у фазі виборів, коли очікується на новий склад, який буде затверджений 16-17 липня цього року.

“І тоді ми очікуватимемо сильну позицію від нового парламенту”, — сказала Мецола.

7 травня у Росії очільник Кремля Володимир Путін взяв участь у “інавгурації” та склав присягу “президента”. У Міністерстві закордонних справ України не бачать підстав для визнання Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії. Як заявив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель, вибори у РФ не були ані вільними, ані справедливими. Раніше резолюції ПАРЄ та Європарламенту підтвердили неправочинність проведення "виборів" на ТОТ України, їх недемократичний характер на території РФ та фактично заперечують легітимність їх результатів.