Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступнику ексміністра агрополітики Маркіяну Дмитрасевичу, який підозрюється у заволодінні землею.

Про це йдеться в ухвалі суду, яку зачитав суддя ВАКС.

Суд відправив Дмитрасевича під варту до 7 липня. Як альтернативу суд визначив грошову заставу в розмірі 20 287 600 гривень.

У разі внесення застави, на підозрюваного покладатимуться обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора, слідчого судді, суду;

не залишати межі Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю (браслет).

Як повідомили у САП, заступник чинного міністра разом з іншими особами підозрюється у заволодінні землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробі заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн.

Що відомо про справу щодо заволодіння державними землями

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 26 квітня обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському. Міністра на два місяці відправили під варту з альтернативою застави 75 млн 700 тис. грн. Того ж дня за Сольського внесли заставу.

Раніше НАБУ опублікувало інформацію про підозру топчиновнику, який організував "злочинну групу", до якої входили службовці Держгеокадастру. Джерела в правоохоронних органах підтвердили Суспільному, що йдеться про Миколу Сольського, який зараз міністр і був головою комітету.

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі збагатитися на ще одній ділянці на 190 мільйонів гривень. Сам Сольський каже, що справа з 2017 року і стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

Крім чинного міністра, прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру ще 12 учасникам злочинної схеми, серед яких:

колишній голова Держгеокадастру України;

керівник Держгеокадастру в Сумській області;

два куратори органів Держгеокадастру;

службові особи Держгеокадастру Сумської області;

директор аграрного холдингу;

інші особи, які сприяли вчиненню злочину.

Сольський подав заяву про відставку і Верховна Рада розгляне її на найближчому пленарному засіданні, повідомив спікер Руслан Стефанчук. Наразі Сольський продовжує виконувати обов'язки міністра.