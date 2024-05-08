Пісторіус попросив Швейцарію передати Україні системи ППО — NZZ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус просив президентку Швейцарії, яка раніше очолювала Міноборони країни, Віолу Амгерд передати Україні системи протиповітряної оборони.

Як пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Німеччина зверталася до Швейцарії у рамках своєї нової ініціативи з посилення протиповітряної оборони України.

У квітні 2024 року Міністерство закордонних справ ФРН заявляло, що з відповідним проханням Німеччина зверталася до країн — членів НАТО та ЄС, а також до третіх країн. Серед адресатів цієї ініціативи була і Швейцарія.

Видання зазначає, що міністр оборони Німеччини Пісторіус нещодавно мав розмову з президенткою Швейцарії Віолою Амгерд. Речник Міноборони ФРН повідомив NZZ, що під час цієї розмови дійсно йшлося про підтримку України. Водночас він заявив, що не може надати жодної інформації про деталі цих переговорів. Видання також не називає систему ППО про яку говорили Пісторіус та Амгерд.

NZZ зазначає, що "розмова явно не дала результату", бо як нейтральна держава Швейцарія не передає військову техніку воюючим сторонам – навіть Україні. Берлін вже кілька разів намагався добитися від Берна згоди на передачу Україні боєприпасів для зенітних танків Gepard, однак швейцарський уряд заборонив реекспорт цих боєприпасів швейцарського виробництва.

Як нагадує видання, компромісним варіантом стала ситуація з бойовими танками Leopard 2: торік Швейцарія погодилася продати їх Німеччині за умови, що вони не потраплять в Україну. Утім, фактично сталася взаємозаміна: цими танками зрештою було покрито передачу аналогічних машин Україні від кількох країн НАТО та ЄС.

Водночас NZZ зазначає, що Швейцарії навряд чи є від чого відмовитися, коли йдеться про ППО.

Замовлені швейцарським урядом системи Patriot будуть готові не раніше 2026 року, тоді як системи ППО потрібні Україні зараз. Крім того, швейцарська армія і сама потребує зенітних ракет Stinger та добре оснащених підрозділів ППО середньої дальності на додаток до винищувачів F/A-18.

Зазначається також, що у червні на Бюргенштоку відбудеться ініційований Україною Глобальний саміт миру, в якому візьмуть участь високопоставлені політики з усього світу. Тому захист повітряного простору стає складним завданням.

NZZ також зазначає, що передача Україні старих ЗРК Rapier — теж не варіант. Наразі Швейцарія утилізує 60 таких систем. Деякі експерти висловлювали думку, що вони б все ще могли згодитися в Україні. Однак, за словами виробника Armasuisse, "це застаріла система, яка втратила свою ефективність проти сучасних загроз". Швейцарія придбала цю систему керованих ракет у 1980-х роках.

"Системи Rapier будуть виведені з експлуатації", — заявив представник Armasuisse. Тож навряд чи вони могли бути предметом розмови між Амгерд і Пісторіусом.

Раніше в інтерв'ю газеті The Washington Post глава МЗС Дмитро Кулеба оголосив, що Україна сподівається отримати мінімум 7 батарей Patriot "якнайшвидше" від партнерів та союзників.

18 квітня Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Німеччина написала листи десяткам країн, зокрема арабським державам Перської затоки, з проханням надати більше систем ППО для України, щоб захистити свої міста, війська та критичну інфраструктуру від "смертоносного натиску" російських ракет.

Уряд Німеччини також наполягає на тому, щоб США поставили в Україну принаймні ще одну систему Patriot, щоб допомогти посилити протиповітряну оборону.