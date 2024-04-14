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Повітряні сили — про доставку нового Patriot від Німеччини: "Відбудеться якнайшвидше"
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Повітряні сили — про доставку нового Patriot від Німеччини: "Відбудеться якнайшвидше"

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot. Фото: Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що доставка нової системи Patriot від Німеччини займе певний час, але цей процес відбудеться якнайшвидше.

Про це майор повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Це певний процес, коли необхідно завезти, доставити всі пускові установки, пункт управління. Звичайно, що це не одна машина, і всі їх треба доставити на територію України. Це може зайняти деякий час. Однак можу запевнити, що це відбудеться якнайшвидше", — сказав Євлаш.

За словами речника ПС ЗСУ, система допоможе убезпечити повітряний простір України та захистити громадян від атак.

"Звісно, що це стане неабияким підсиленням. Навіть одна установка відіграє велику роль у захисті повітряного простору України", — підкреслив майор.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз американську систему використали у боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

  • максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;
  • максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;
  • мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.

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