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Німеччина закликає США передати Україні хоча б один ЗРК Patriot — Bloomberg
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Німеччина закликає США передати Україні хоча б один ЗРК Patriot — Bloomberg

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Протиповітряний комплекс Patriot. Протиповітряний комплекс Patriot. Фото: Міноборони Польщі/X

Уряд Німеччини наполягає на тому, щоб США поставили в Україну принаймні ще одну протиракетну систему Patriot, щоб допомогти посилити протиповітряну оборону.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За їхніми словами, кампанія тиску Берліна на свого трансатлантичного союзника є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити партнерів по НАТО і ЄС збільшити допомогу Україні в галузі протиповітряної оборони.

Цього тижня Німеччина також продовжуватиме тиснути на європейських союзників, включаючи Францію та Італію, щоб оцінити, що вони здатні зробити.

Підштовхування Німеччини є чимось на зразок зміни ролей для Шольца, уряд якого після вторгнення Росії часто засуджували за зволікання з постачанням зброї. Канцлер і досі опирається відправці ракет великої дальності Taurus до Києва, стверджуючи, що такі постачання ризикують зробити Німеччину учасницею війни.

Водночас Шольц очолив зусилля з відправлення більшої кількості Patriot та інших систем ППО в Україну, яка зазнає дедалі частіших атак, що руйнують енергетичну інфраструктуру і міста.

Минулого тижня Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив про "надзвичайно велику кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і назвав протиповітряну оборону найгострішою потребою для українських сил.

"Якби американці могли надіслати системи Patriot, це б надзвичайно допомогло", — сказав Габек в інтерв’ю радіо Deutschlandfunk.

Раніше 23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

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