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Шольц у Латвії заявив, що Німеччина захищатиме кожен квадратний сантиметр території НАТО
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Шольц у Латвії заявив, що Німеччина захищатиме кожен квадратний сантиметр території НАТО

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Шольц у Латвії заявив, що Німеччина захищатиме кожен квадратний сантиметр території НАТО
У Ризі канцлер ФРН Олаф Шольц 6 травня 2024 року зустрівся з трьома главами урядів Балтії Інгрідою Шимоніте, Евікою Сіліньою та Каєю Каллас. Федеральний уряд Німеччини/Bergmann

Німеччина твердо налаштована захищати кожен квадратний сантиметр території альянсу НАТО від російської агресії. Бундесвер готовий оперативно розгорнути свої сили для захисту союзників — країн Балтії.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на зустрічі з главами урядів країн Балтії в Латвії у понеділок, 6 травня, передає пресслужба уряду ФРН.

“Безпека наших балтійських союзників — це наша безпека. Напад на вас був би нападом і на нас. Цього не повинно статися”, — сказав Шольц на зустрічі з главами урядів країн Балтії.

Він заявив, що Бундесвер захищатиме Північно-Східну та Центральну Європу.

“Майже 35 тисяч німецьких солдатів готові швидко надати підтримку нашим союзникам у надзвичайних ситуаціях”, — сказала канцлер.

Як відзначив Шольц, оскільки безпекова ситуація в Балтії залишається напруженою, Німеччина та інші союзники два роки тому вирішили передислокувати додаткові підрозділи в країни Балтії, щоб істотно посилити східний фланг НАТО.

Він додав, що Німеччина бере на себе “повітряне патрулювання”, тобто захист повітряного простору в Естонії, а цього року також у Латвії. Бундесвер також розмістить повну бригаду в Литві.

Шольц заявив, що Росія прорахувалася: замість того, щоб розділити Європу та послабити НАТО , війна Росії, яка порушила міжнародне право, зміцнила єдність альянсу.

Під час зустрічі Шольца і лідерів країн Балтії також йшлося про підтримку України та її нагальні потреби у сферах протиповітряної оборони та боєприпасів.

“Німеччина, Латвія, Литва та Естонія сповнені рішучості розширити підтримку України”, — заявив Шольц.

За його словами, частиною цих зусиль є ініціатива посилення протиповітряної оборони України. Також, на думку Шольца, необхідно посилити санкційний тиск на Росію.

Шольц у Латвії заявив, що Німеччина твердо налаштована захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО
Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Литви Гітанас Науседа, Литва. Федеральний уряд Німеччини/Bergmann

На початку своєї поїздки до країн Балтії федеральний канцлер Олаф Шольц зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою в Пабраде у Литві на території військового полігону. Потім канцлер відвідав солдат Бундесверу, які зараз перебувають на навчанні НАТО.

У столиці Латвії Ризі Шольц вперше поспілкувався з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сіліньою. Потім Шольц і Сіліня зустрілися з прем’єр-міністеркою Литви Інґрідою Шимоніте та прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас у так званому форматі B-3 трьох балтійських держав.

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