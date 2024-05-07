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"Це важливий сигнал Росії" — Нідерланди продовжать військову присутність у Литві
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"Це важливий сигнал Росії" — Нідерланди продовжать військову присутність у Литві

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Нідерланди, війська НАТО в Литві
Нідерландські солдати працюють і тренуються разом з колегами з інших країн, Рукла, Литва. Міністерство оборони Нідерландів

Нідерланди продовжать розгортання своїх військових сил у Литві до кінця 2026 року для стримування Росії. З 2017 року це вже друге подовження військової присутності сил.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Нідерландів.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен прокоментувала рішення: "Це важливий сигнал нашим союзникам і Росії. Наші солдати роблять тут вирішальний внесок у стримування та оборону. Разом ми збережемо безпеку Європи".

На зустрічі з литовським колегою Лаурінасом Кашчунасом вона додала: "Крім того, ми збираємося надіслати винищувачі F-35, щоб допомогти захистити небо над трьома балтійськими країнами разом із Балтійською місією НАТО з контролю за повітрям. Обладнання базуватиметься в Естонії з грудня цього року до березня 2025 року. Наш план передбачає розгортання від 3 до 10 винищувачів із повним складом технічного обслуговування".

Мета нідерландської місії — показати населенню, що НАТО готове до оборони. Зазначається, що зараз у Литві перебуває приблизно від 270 до 300 нідерландських солдатів. Максимальна їхня кількість з початку місії не перевищувала 350. Окрім Нідерландів, участь у місії також беруть Німеччина (560 солдатів), Бельгія (200 солдатів), Норвегія (140 солдатів) і Чехія (36 солдатів).

Що це за місія

EFP — це бойова група посиленої передової присутності НАТО в Литві. Рішення про її створення ухвалили на Варшавському саміті НАТО в липні 2016 року як реакцію на анексію Росією Криму та війну на сході України.

Нідерланди беруть участь в EFP з 9 лютого 2017 року. Вони вже продовжували свою присутність у 2021 році. Зараз роблять це знову, оскільки, як ідеться в Міноборони Нідерландів, російська загроза ще більше зросла.

Також країна обговорює з Німеччиною можливість надання постійної німецької бригади в Литві.

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