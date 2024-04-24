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В Україні немає зростання кількості злочинів, пов'язаних із кібернасильством — Департамент кіберполіції
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В Україні немає зростання кількості злочинів, пов'язаних із кібернасильством — Департамент кіберполіції

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Начальник управління департаменту кіберполіції Євгеній Панченко поінформував, що в Україні немає критичної ситуації щодо насильства у цифровому просторі.

Про це Євгеній Панченко розповів під час круглого столу "Безпека від насильства у цифровому просторі – це шлях до ЄС".

За його словами, вираженої критичної ситуації, повʼязаної з онлайн насильством, зокрема, щодо дітей, наразі не спостерігається. Водночас Панченко підкреслив, що кіберполіція готова до викриття злочинів, пов’язаних зі штучним інтелектом, діпфейками, кіберсталкінгом та іншими інноваційними проявами кібернасильства.

"Реакція на факти сексуального насильства, особливо проти дітей — це найкричущі випадки для нас. Вся правоохоронна система вмикається і ретельно їх відпрацьовує. Водночас саме на плечах громадських організацій лежить питання донесення важливості повідомлення про ці злочини. Ми максимально реагуємо і немає такого, що фізичні факти є для нас більш значущими. Кіберполіція – це сто відсотківивий захист у кіберпросторі", — сказав він.

Зі свого боку, адвокатка Ірина Попіка наголосила, що на наразі в Україні відсутнє чітке правове регулювання злочинів, пов'язаних з насильством у цифровому просторі.

"Основна проблема — відсутність на законодавчому рівні закріплення певної відповідальності за кіберзлочини. Тут потрібно вносити зміни на законодавчому рівні й передбачати відповідний склад злочину", – пояснила Попіка.

На її думку, якщо говорити про відносини між членами сім’ї чи колишніми членами сім’ї, то тут можна керуватися законом "Про запобігання та протидію домашньому насильству" та можна використовувати положення Стамбульської конвенції.

У листопаді 2023-го голова Національної поліції Іван Вигівський інформував, що від початку року правоохоронці отримали майже 244 тисячі заяв та повідомлень громадян щодо вчинення домашнього насильства.

Раніше повідомлялось, що Міністерство соціально політики створило новий інструмент протидії домашньому насильству – дашборд "гарячих ліній" спеціалізованих центрів надання допомоги.

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