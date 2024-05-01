Уряд Австралії 1 травня оголосив про 5-річну програму "Вихід з насильства", яка допомагатиме тим, хто рятується від домашнього насилля. На це уряд виділив 925,2 мільйона австралійських доларів ($600 млн). Також запровадять кримінальне покарання за порнографію, створену з ШІ.

Про це йдеться на сторінці міністерки у справах жінок Кеті Галлагер, а також написав прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз у своєму X.

В уряді розуміють, що жертви домашнього насилля інколи не можуть піти через фінансову незахищеність. У межах нової державної програми "Вихід з насильства" ((Leaving Violence Program) потерпілі зможуть отримати до 5000 австралійських доларів. З них 1500 — готівкою, решта — товарами та послугами, оцінкою ризиків та плануванням безпеки і направлення до інших основних служб. Ця підтримка розрахована на час до 12 тижнів.

"Насильство з боку інтимного партнера є проблемою масштабів епідемії в Австралії: чверть усіх австралійських жінок стикалися з ним протягом свого життя. Ми хочемо, щоб жінки знали: якщо їм потрібно піти, вони можуть собі дозволити піти", — йдеться на сайті уряду.

Програма створена в межах Національного плану Австралії з подолання насильства щодо жінок і дітей на 2022–2032 рр.

"Як кожен австралієць, і особливо жінки в країні, я засмучена кризою насильства чоловіків щодо жінок у цій країні. Це криза, і це національна ганьба. (...) Ми визнаємо, що багато проблем, з якими стикаються жінки, можна вирішити, якщо вони матимуть економічну безпеку, а покращення економічних можливостей жінок і надалі залишатиметься в центрі уваги нашого уряду", — сказала міністерка Кеті Галлагер.

А прем'єр Ентоні Албаніз уточнив інший момент — боротьбу з цифровими фейками в інтернет-порнографії.

"Ми будемо боротися з токсичними чоловічими екстремістськими поглядами щодо жінок в Інтернеті", — написав він.

Створення та розповсюдження матеріалів відверто сексуального характеру без згоди з використанням технології штучного інтелекту каратиметься серйозним кримінальним покаранням, заявив голова уряду. За його словами, такий контент є шкідливим для жінок і дівчат і до нього має бути нульова толерантність.

Також Австралія попрацює, аби мінімізувати доступ дітей до матеріалів, що не відповідають їхньому віку.

Як пише Reuters, рішення уряду відбулося як реакція на протести проти насильства: тисячі людей 27 квітня вийшли на вулиці проти насилля. За даними уряду, кожні чотири дні одна жінка гине від домашнього насилля.