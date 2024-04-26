Іспанія передасть Україні ракети до Patriot — El Pais

Іспанія передасть Україні невелику кількість ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомляє газета El Pais з посиланням на неназвані джерела.

Зазначається, що Іспанія виключила поставку зенітних установок, але передасть Києву снаряди, кожен вартістю більше мільйона євро. За словами джерел, це буде "дуже обмежена кількість" ракет, оскільки військовий резерв Іспанії становить близько п’ятдесяти боєприпасів.

Іспанія має три батареї, які вона придбала в Німеччині у 2004 та 2014 роках, повідомляє видання.

"Нам потрібно посилити нашу відданість Україні", — повідомило іспанське дипломатичне джерело.

Видання зазначає, що Міноборони Іспанії має програму придбання чотирьох батарей Patriot "конфігурації 3+, значно досконаліших за ті, що є зараз, що дасть країні справжню протиракетну оборону". У жовтні минулого року Пентагон погодив операцію, вартість якої оцінюється приблизно в 2,6 мільярда євро, однак очікується, що системи ППО Іспанія отримає не раніше раніше 2028 або 2029 років. Тим часом Збройні сили повинні будуть забезпечити протиповітряну оборону Іспанії своїми наявними засобами.

Раніше було відомо, що Євросоюз і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію, вимагаючи надати Україні більше систем протиповітряної оборони. Про це пише газета Financial Times з посиланням на джерела.

Минулого тижня Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив про "надзвичайно велику кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і назвав протиповітряну оборону найгострішою потребою для українських сил.

"Якби американці могли надіслати системи Patriot, це б надзвичайно допомогло", — сказав Габек в інтерв’ю радіо Deutschlandfunk.

Раніше 23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.