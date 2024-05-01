Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відмовляється від використання американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Зазначається, що Patriot замінять на системи зброї з більш досконалими технологіями. Йдеться про ППО ізраїльського виробництва, зокрема "Залізний купол" та "Праща Давида".

Водночас не наводиться подробиць, яка кількість ППО Patriot була на озброєнні, ЦАХАЛу. Також не повідомляється куди влада планує їх подіти.

Patriot стояв на озброєнні Армії оборони Ізраїлю з 1991 року. Вперше ці системи були задіяні у 2014 році, коли перехопили БПЛА, який прилетів із Сектору Газу. Станом на сьогодні система знищила 19 повітряних цілей, 9 з яких були перехоплені під час нинішньої війни, яка розпочалася 7 жовтня 2023 року.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;

максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;

мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.