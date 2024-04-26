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Іспанія оголосила про нову військову допомогу Україні: включає ракети для Patriot
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Іспанія оголосила про нову військову допомогу Україні: включає ракети для Patriot

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Patriot в аеропорту Жешува
ЗРК MIM-104 Patriot в аеропорту Жешув, Польща, 24 липня 2022 року. Getty Images/Christophe Gateau

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання "Рамштайн" оголосила про нову військову допомогу Україні. Її запланували на наступні місяці.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Іспанії.

Військова включає легкі та важкі кулемети, захищені логістичні машини, броньовані машини піхоти, протитанкову зброю та гаубиці польової артилерії, а також боєприпаси 155 та 120 мм калібрів.

Говорячи про внесок Іспанії в протиповітряну оборону України, керівниця іспанського Міноборони оголосила про відправку "комплекту зенітних ракет-перехоплювачів для Patriot великої дальності", які прибудуть на логістичну базу "через чотири дні".

Чиновниця також розповіла про іспанські пожертвування для України, згадуючи про відправку медикаментів та індивідуальних бойових аптечок.

Роблес також повідомила, що підготовка нових бойових танків Leopard для передачі Україні йде за планом і що перші одиниці будуть готові до кінця червня.

Раніше іспанська El Pais з посиланням на власні джерела писала, що Іспанія передасть Україні невелику кількість ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Британська газета з посиланням на власні джерела писала, що Євросоюз і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію, вимагаючи надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

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