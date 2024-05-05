НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У федеральній землі Німеччини розглянуть можливість повернення українських чоловіків
НІМЕЧЧИНАУКРАЇНАМобілізаціяВторгнення Росії в УкраїнуВійнаПолітикаСвіт

У федеральній землі Німеччини розглянуть можливість повернення українських чоловіків

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Німеччина прапор
Прапор Німеччини. Ілюстративне фото: Getty Images

Голова Міністерства внутрішніх справ у федеральній землі Гессен у Німеччині Роман Позек вважає, що варто підтримати обороноздатність України, допомагаючи їй повертати чоловіків, які втекли за кордон.

Про це він сказав у програмі суспільного мовника Німеччини ARD "Звіт з Берліна", передає Der Tagesspiegel.

За словами Позека, ФРН має допомагати Києву з набором кадрів до армії. Така допомога може передбачати різні заходи. Наприклад, Німеччина не має видавати українцям свої документи замість національних. Після того як Україна припинила надавати консульські послуги військовозобов'язаним українцям, Позек "не бачить шансів", щоб ці люди отримали альтернативні документи в Німеччині.

"Це може також включати нашу допомогу в тому, щоб Україна могла залучити чоловіків, які втекли за кордон, але можуть бути задіяні у війні", — сказав політик.

За його словами, важливо підтримати обороноздатність України. Водночас Німеччина хоче залишатися безпечним притулком. Позек назвав це "дилемою". За даними ARD, федеральні землі та федеральне МВС хочуть обговорити це питання 7 травня.

Що відомо про зупинення надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку за кордоном

23 квітня українські консульства повідомляли про тимчасове призупинення консульських дій щодо громадян України призовного віку. Зокрема, про призупинення прийому громадян призовного віку Суспільному повідомили в українському консульстві у Польщі. Крім того, в "Паспортному сервісі" повідомляли, що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ.

Станом на вечір 24 квітня, як передає "Радіо Свобода", у "Паспортному сервісі" у Варшаві документи подати можна: охочих заводять через чорний хід, адже основний вхід зачинений.

В МЗС наголосили, що рішення про призупинення процесу надання консульських послуг чоловікам призовного віку є тимчасовим і після набуття чинності закону про мобілізацію процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військовозобов'язаним чоловікам з України можуть не подовжити право на перебування у Польщі. За його словами, українські громадяни не виконують свої обов’язки перед своєю державою. Також міністр заявив про готовність Польщі допомогти Україні у відправленні цих громадян, якщо їм не буде продовжено право на перебування в країні.

Топ дня
Українські військові біля Бахмута
На фронті протягом доби відбулося 103 бойових зіткнення — Генштаб
Київ, Хрещатику, релігійна акція на Хрещатику 4 травня на Великдень
Святкування Великодня у Києві — фоторепортаж
РФ на Великдень завдала авіаударів по Харкову, є поранені: що відомо
РФ на Великдень завдала авіаударів по Харкову, є поранені: що відомо
У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували співробітника виправної колонії
У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували співробітника виправної колонії
Вселенський Патріарх Варфоломій
Патріарх Варфоломій закликав Росію та Україну до обміну полонених "всіх на всіх"

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Армін Паппергер гендиректор Rheinmetall, далекобійні артснаряди на 100 км Україні
Rheinmetall цьогоріч поставить в Україну прототипи артснарядів на 100 км
Бундесвер
Дані про онлайн-наради Бундесверу були у вільному доступі в інтернеті — розслідування Die Zeit
Німеччина
Від початку війни ФРН надала Україні близько 32 млрд євро всебічної допомоги — міністерка економічного співробітництва
Хакер
Франція допоможе Чехії та Німеччині боротися з кібератаками з РФ
На початок