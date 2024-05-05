Голова Міністерства внутрішніх справ у федеральній землі Гессен у Німеччині Роман Позек вважає, що варто підтримати обороноздатність України, допомагаючи їй повертати чоловіків, які втекли за кордон.

Про це він сказав у програмі суспільного мовника Німеччини ARD "Звіт з Берліна", передає Der Tagesspiegel.

За словами Позека, ФРН має допомагати Києву з набором кадрів до армії. Така допомога може передбачати різні заходи. Наприклад, Німеччина не має видавати українцям свої документи замість національних. Після того як Україна припинила надавати консульські послуги військовозобов'язаним українцям, Позек "не бачить шансів", щоб ці люди отримали альтернативні документи в Німеччині.

"Це може також включати нашу допомогу в тому, щоб Україна могла залучити чоловіків, які втекли за кордон, але можуть бути задіяні у війні", — сказав політик.

За його словами, важливо підтримати обороноздатність України. Водночас Німеччина хоче залишатися безпечним притулком. Позек назвав це "дилемою". За даними ARD, федеральні землі та федеральне МВС хочуть обговорити це питання 7 травня.

Що відомо про зупинення надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку за кордоном

23 квітня українські консульства повідомляли про тимчасове призупинення консульських дій щодо громадян України призовного віку. Зокрема, про призупинення прийому громадян призовного віку Суспільному повідомили в українському консульстві у Польщі. Крім того, в "Паспортному сервісі" повідомляли, що через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ.

Станом на вечір 24 квітня, як передає "Радіо Свобода", у "Паспортному сервісі" у Варшаві документи подати можна: охочих заводять через чорний хід, адже основний вхід зачинений.

В МЗС наголосили, що рішення про призупинення процесу надання консульських послуг чоловікам призовного віку є тимчасовим і після набуття чинності закону про мобілізацію процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що військовозобов'язаним чоловікам з України можуть не подовжити право на перебування у Польщі. За його словами, українські громадяни не виконують свої обов’язки перед своєю державою. Також міністр заявив про готовність Польщі допомогти Україні у відправленні цих громадян, якщо їм не буде продовжено право на перебування в країні.