Посилання на конфіденційні відеозустрічі Збройних сили Федеративної Республіки Німеччини (Бундесверу) протягом місяців були у вільному доступі в інтернеті.

Про це йдеться у розслідуванні німецького видання Die Zeit.

Зазначається, що кілька тисяч посилань були доступними у мережі до вечора 3 травня. Зокрема в інтернеті будь-хто міг знайти інформацію про розклад конференцій, їхню тривалість, теми нарад та ім'я організатора.

Як наголошують у Die Zeit, витік інформсації міг бути серйозним попри те, що самі записи конференцій не були доступними.

Згідно з результатами розслідування, витік міг статись через прогалину у системі безпеки програми для веб-конференцій Webex. Після запиту Die Zeit Бундесвер 3 травня вирішив тимчасово припинити користуватися платформою Webex та відключив усі свої облікові записи.

Раніше, 2 березня, російські пропагандисти виклали зміст майже 40-хвилинної розмови між генеральним інспектором ВПС Німеччини Інго Герхарцем з трьома офіцерами про деталі можливої ​​поставки в Україну та використання крилатих ракет Taurus. Розмова імовірно мала місце 19 лютого.

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови офіцерів Люфтваффе стосовно можливості застосування ракет Taurus в Україні. Однак заявили, що автентичність опублікованого росіянами аудіозапису перевіряється.

Згодом міністр оборони розповів, що причиною витоку став людський фактор.