Військова розвідка Німеччини почала розслідування, чи могли бути перехоплені внутрішні розмови високопоставлених військових Бундесверу. Йдеться про запис, опублікований російськими пропагандистськими каналами, де буцімто німецькі офіцери обговорюють подробиці передачі Україні далекобійних ракет Taurus та удар ними по "мосту на сході".

Про це повідомляє Spiegel.

Як пише видання, результати початкового аналізу запису показують, що це автентична розмова. Попередньо, підробка бесіди за допомогою штучного інтелекту більшою мірою виключена.

За інформацією Spiegel, у Міноборони Німеччини були стривожені через запис та можливе перехоплення внутрішніх розмов військових. Нині перевіряють, чи могли бути перехоплені інші внутрішні розмови у Військово-Повітряних силах Німеччини.

Згідно з початковим аналізом, німецькі офіцери були дуже необережні під час бесіди. Вони говорили не по захищеній лінії, а через платформу WebEx, яку відносно легко прослуховувати, пише Spiegel. Крім того, принаймні один зі співрозмовників перебував у цей час у Сінгапурі та, ймовірно, брав участь у розмові через свій власний мобільний телефон.

Йдеться про аудіозапис, на якому нібито командувач німецькими Військово-повітряними силами Інго Герхарц розмовляє з одним із генералів та кількома офіцерами про подробиці можливого постачання крилатих ракет Taurus в Україну та удар ними по "мосту на сході".

Як пише Bild, канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав розслідування "дуже серйозною справою" і пообіцяв швидке розʼяснення.

Що відомо про передачу ракет Taurus Україні

Наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Відповідне звернення було зроблено на тлі рішення Британії та Франції поставити Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови передання їх Україні.

22 лютого Бундестаг рекомендував передати Україні далекобійні ракети.