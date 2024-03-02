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У Міноборони ФРН підтвердили факт перехоплення розмови офіцерів Люфтваффе
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У Міноборони ФРН підтвердили факт перехоплення розмови офіцерів Люфтваффе

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У Міноборони ФРН підтвердили факт перехоплення розмови офіцерів Люфтваффе
Прапор Німеччини. Ілюстративне фото: Getty Images

У Міністерстві оборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови офіцерів Люфтваффе стосовно можливості застосування ракет Taurus в Україні. Однак автентичність опублікованого росіянами аудіозапису перевіряється.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили телефоном у пресслужбі німецького оборонного відомства.

“Ми можемо в принципі підтвердили те, що розмова між офіцерами мала місце та була перехоплена… Але зараз ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни в записану або письмову версію, яка циркулює в соціальних мережах”, — сказала представниця Міноборони країни.

Вона пояснила, проведуть розслідування — не лише за фактом того, як міг статися витік інформації, але й чи не була версія, що циркулює в Інтернеті, у деяких частинах змодифікована.

Перевірку буде проводити Федеральне управління служби військової контррозвідки (BAMAD).

Раніше російські пропагандисти виклали зміст майже 40-хвилинної розмови між генеральним інспектором ВПС Німеччини Інго Герхарцем з трьома офіцерами про деталі можливої ​​поставки в Україну та використання крилатих ракет Taurus. Розмова імовірно мала місце 19 лютого.

Що відомо про передачу ракет Taurus Україні

Наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Відповідне звернення було зроблено на тлі рішення Британії та Франції поставити Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови передання їх Україні.

22 лютого Бундестаг рекомендував передати Україні далекобійні ракети.

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