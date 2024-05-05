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У ніч на 5 травня Повітряні сили ЗСУ знищили 23 з 24 російських безпілотників
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У ніч на 5 травня Повітряні сили ЗСУ знищили 23 з 24 російських безпілотників

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БпЛА Shahed-136 (Шахед)
Ударний безпілотник іранського виробництва Shahed-136 (Шахед). Facebook/IPNA

У ніч на 5 травня Повітряні сили ЗСУ знищили 23 з 24 російських ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зазначається, що росіяни атакували територію України з північного та південного напрямків, зокрема з Курської області та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

"Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях", — йдеться у повідомленні.

У Харкові щонайменше один чоловік зазнав поранень внаслідок влучання "шахеда" по приватному сектору вночі 5 травня. Також вибухи вночі лунали у Дніпрі.

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