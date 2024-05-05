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Атака на Харків, вибухи у Дніпрі та смертельна ДТП у Варшаві — головні новини ранку 5 травня
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Атака на Харків, вибухи у Дніпрі та смертельна ДТП у Варшаві — головні новини ранку 5 травня

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Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

Харків атакували "шахеди", є поранений; у Дніпрі лунали вибухи; у Варшаві в ДТП, ймовірно, загинули двоє українців та Україна готує новий контрнаступ на 2025 рік — Суспільне підготувало головні новини ранку 5 травня.

1. Уночі Харків атакували "шахеди", є поранений

У Харкові щонайменше один чоловік зазнав поранень внаслідок влучання "шахеда" по приватному сектору.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільне Харків.

Дрон поцілив в землю поміж гаражами та житловими будинками Основ'янського району Харкова, внаслідок вибуху зайнялися гаражі з автівками та господарчі споруди.

Контекст: До цього в Харкові пролунала серія вибухів. Повітряні сили повідомили про російський безпілотник у небі над Харковом.

2. У Дніпрі вночі лунали вибухи

У Дніпрі в ніч на 5 травня пролунала серія вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.

Кілька вибухів у районі міста було чути приблизно о першій ночі, проте пізніше пролунали повторні вибухи.

Повітряні сили повідомляли, що група уданих безпілотників армії РФ рухається у напрямку міста.

3. У Варшаві в ДТП, ймовірно, загинули двоє українців

У Варшаві 3 травня сталася аварія: автомобіль врізався в дерево та одразу загорівся. Як наслідок — загинуло троє чоловіків, найімовірніше двоє громадян України та один громадянин Білорусі.

Про це повідомляє RMG24 з посиланням на заяву речника окружної прокуратури у Варшаві Шимона Банна.

Причиною аварії у Вілянові стала перевищення швидкості та втрата контролю над автомобілем BMW,

У справі вже призначено розтин, проводитиметься розслідування за фактом ненавмисного смертельного ДТП.

4. Салліван: військова допомога США допоможе Україні здійснити контрнаступ

Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році після того, як отримала військову допомогу від США розміром 61 мільярд доларів.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, пише Financial Times.

Салліван сказав, що завдяки новій допомозі з Вашингтона Київ матиме спроможність "утримати лінію" та "забезпечити протистояння російському нападу" протягом 2024 року.

Вказуючи на сценарій війни наступного року, Салліван сказав, що Україна має намір "просуватися вперед, щоб відвоювати територію, яку росіяни відібрали в них".

Контекст: Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

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