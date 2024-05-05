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На фронті протягом доби відбулось 95 бойових зіткнень — Генштаб
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На фронті протягом доби відбулось 95 бойових зіткнень — Генштаб

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Зведення Генштабу 5 травня
Українські військові у командному пункті на Авдіївському напрямку на Донеччині, 4 травня 2024 року. AP Photo/Francisco Seco

Протягом доби 4 травня та у ніч на 5 травня на передовій в Україні відбулось 95 бойових зіткнень, росіяни з артилерії обстріляли 110 населених пунктів у дев'яти областях.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку українськими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Берестове Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 9 атак, в районах Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку воїнами ЗСУ відбито 12 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області тв Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині.

На Авдіївському напрямку, українськими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де росіяни 15 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку російське військо 5 разів атакувало позиції українських захисників в районах південніше Новодарівки, Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, росіяни здійснили 10 безуспішних атак на позиції українських військ.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, 3 пунктах управління, 3 зенітно-ракетних комплексах та 1 складу боєприпасів противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції та ще по 1 важливому об’єкту противника", — додали у Генштабі.

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