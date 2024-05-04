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ЗСУ збили російський літак Су-25 на Донеччині — Зеленський
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ЗСУ збили російський літак Су-25 на Донеччині — Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 4 травня, українські військові збили російський штурмовик Су-35 на Донеччині.

Про це глава держави сказав під час звернення.

"Я хочу зараз подякувати кожному воїну в наших мобільних вогневих групах, у Повітряних силах, у розрахунках ППО інших видів та родів військ – усім, хто захищає і захищатиме українське небо від російського терору. Важливо цими днями бути максимально уважними. Особливо відзначу воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 – на Донеччині. Молодці, хлопці!", — сказав Зеленський.

За словами президента, сьогодні зранку також була тривала доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та кервіника укріїнської розвідки Кирила Буданова.

"Головком доповів саме щодо наших фронтових позицій, конкретних дій підрозділів, конкретних напрямків. Дякую за стійкість кожному нашому воїну! Була також сьогодні й доповідь керівника ГУР МО Кирила Буданова. Володіємо всіма аспектами ситуації зараз", — зазначив Зеленський.

Він додав, що Росію можна тільки "примусити залишити Україну у спокої".

"І це – буде. Наша сила це зробить обовʼязково. Сила нашого народу, наша військова сила, сила нашої єдності зі світом, сила партнерів – сила нашої дипломатії. Я дякую всім у команді нашої держави – в моїй команді й в командах держав-партнерів, – хто цими днями вже працює, щоб у червні ми всі – усі країни світу, які цінують життя, – досягли дійсно важливого політичного результату. Глобальний саміт миру відбудеться і має стати успішним, хоч би як його намагалися зірвати. Путін не хоче миру, він божевільний, і кожного дня його держава робить щось, щоб це довести. І щоб подолати це зло, щоб подолати війну, нам потрібна максимальна єдність світу. Разом досягаємо результатів", — сказав президент.

У вечірньому зведенні 4 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції та ще 1 важливому об'єкту армії РФ. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, 3 пунктах управління, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 складу боєприпасів противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

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