НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Сили оборони збили російський літак, обстріл Харкова та Донеччини. 802 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Сили оборони збили російський літак, обстріл Харкова та Донеччини. 802 день війни. Онлайн

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Українські пожежники
Пожежники працюють на місці удару російського безпілотника в Харкові, 4 травня 2024 року. REUTERS/Vitalii Hnidyi

5 травня — 802 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час

У Дніпрі чутно звуки вибухів

У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.

У Харкові "шахед" влучив у приватний сектор

У Харкові "шахед" влучив у приватний сектор, загорілися три приватні будинки.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

У Харкові пролунав вибух

У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.

У Повітряних силах відзначали раніше, що у небі над Харковом — російський безпілотник.

Топ дня
Військовий випробовує FPV-дрон
Атака на Харків, оновлений наказ про роботу ВЛК. 801 день війни. Онлайн Важливо
Де дивитися богослужіння на Великдень-2024: розклад трансляцій
Де дивитися богослужіння на Великдень-2024: розклад трансляцій
Зеленський
МВС РФ оголосило Зеленського у розшук. В ОПУ порадили російським силовикам пошукати "здоровий глузд" ЗМІ
Журналіст, полон
У російському полоні перебувають 32 працівники українських медіа — Мінкульт
НМТ-2024
Директорка УЦОЯО розповіла, як проходитиме НМТ-2024 Ексклюзивно

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Зеленський
ЗСУ збили російський літак Су-25 на Донеччині — Зеленський
Польща
Глава МЗС Польщі про відправку військ в Україну: "Не будемо розкривати свої карти"
ЗСУ, Україна
Протягом доби на фронті відбулось 74 бойових зіткнення з російською армією — Генштаб
Росія, Україна
МВС РФ оголосило у розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ Павлюка
На початок