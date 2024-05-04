5 травня — 802 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Протягом дня 4 травня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула одна людина у Дружківці, ще двоє у Часовому Яру дістали поранення.
- Українські військові збили російський літак Су-25 на Донеччині.
- МВС Росії оголосило у розшук президента Зеленського.
- Російські військові вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова, на виробничому підприємстві зайнялася пожежа.
У Дніпрі чутно звуки вибухів
У Дніпрі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Харкові "шахед" влучив у приватний сектор
У Харкові "шахед" влучив у приватний сектор, загорілися три приватні будинки.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Повітряних силах відзначали раніше, що у небі над Харковом — російський безпілотник.