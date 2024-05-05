На фронті протягом доби відбулося 103 бойових зіткнення — Генштаб

Протягом доби 5 травня Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував 103 боєзіткнення на фронті. Є поранені серед мирних жителів. На 9 напрямках російська армія обстрілювала десятки населених пунктів.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00.

"Загалом ворог завдав 2 ракетних та 100 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", — ідеться у зведенні.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російська армія зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону України. РФ завдала авіаційного удару в районі населеного пункту Грем’яч Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Єліне, Клюси, Семенівка, Олександрівка, Миколаївка Чернігівської області; Тарасівка Сумської області.

На Куп’янському напрямку нашими ЗСУ відбили 11 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де росіяни за підтримки авіації намагалися покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару по місту Харків. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки в районах населених пунктів Новосадове та Торське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські військовослужбовці відбили 32 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення. Також російські солдати завдали авіаційних ударів в районі населеного пункту Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбито 24 атаки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Прогрес, Вовче та Галицинівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Сокіл, Новопокровське та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де армія Росії за підтримки авіації 16 разів пробувала прорвати оборону ЗСУ. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Євгенівка та Єлизаветівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку Росія за підтримки авіації 5 разів атакувала позиції українських бійців у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку росіяни все ще мають намір витіснити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби за підтримки авіації здійснено 2 безуспішні атаки на позиції українських військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Велетенське, Понятівка, Інженерне, Інгулець, Антонівка та Садове Херсонської області.

Робота українських військових

Як додає Генштаб, протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони та 2 артилерійських засобах противника.