4 травня — 801 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
Італія планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
Італія планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме систему протиповітряної оборони SAMP/T. Допомогу може оголосити прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні на саміті G7, який відбудеться в Апулії, пише газета La Repubblica.
Передбачається, що в пакет також увійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger і ракети великої дальності Storm Shadow.
Зеленський: Україна перед новим етапом війни
Під час свого звернення до прикордонників з нагоди дня Державної прикордонної служби України (ДПСУ) президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна стоїть перед "новим етапом" у війні з Росією.
"Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний та жорсткий шлях, який довелося пройти нашій державі, і шлях, який ще потрібно пройти, щоб завершити війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни", — заявив Зеленський.
Президент розповів, що російські військові готуються до "спроби розширити наступальні дії".
У Харкові зросла кільскість травмованих
Через російську атаку на Харків збільшилася кількість поранених до трьох, серед них дитина, повідомив міський голова Терехов.
Росія атакувала цивільну інфраструктуру у Харкові
Російські військові безпілотниками атакували Харків, повідомив міський голова Терехов. Відомо про два влучання в Основʼянському районі. На місці одного із влучань вирує пожежа. Внаслідок атаки травмована людина.
G7 розглядає можливість надання Україні пакету допомоги на 50 млрд доларів
Сполучені Штати ведуть переговори з іншими країнами Групи семи (G7) щодо надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів. Планують залучити значну кількість від заморожених російських активів.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. За його даними, США намагаються підписати угоду про надання допомоги на саміті G7, який відбудеться в Італії у червні. Як зазначає агентство, переговори на цю тему "тривають складно", і укладення угоди може зайняти кілька місяців. Прессекретарі Міністерства фінансів США та Ради національної безпеки Білого дому відмовилися від коментарів.
У Харкові лунають повторні вибухи
У Харкові пролунав повторних вибух, повідомили наші кореспонденти.
Вибух у Харкові
У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про атаку безпілотників зі сторони Бєлгородської області РФ. В регіоні оголошена повітряна тривога.
USAID виділяє понад 250 млн доларів для підтримки українських аграріїв
Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) виділяє понад 250 мільйонів доларів на підтримку українського сільського господарства. Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Як йдеться у пресрелізі відомства, USAID презентувало нову програму "Harvest" (Врожай — англ.), яка має на меті допомогти українським аграріям підвищити ефективність виробництва, зробити його стійкішим і більш конкурентоспроможним під час війни.