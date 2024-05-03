Італія планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні

Італія планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме систему протиповітряної оборони SAMP/T. Допомогу може оголосити прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні на саміті G7, який відбудеться в Апулії, пише газета La Repubblica.

Передбачається, що в пакет також увійдуть зенітно-ракетні комплекси Stinger і ракети великої дальності Storm Shadow.