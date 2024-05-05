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Rheinmetall цьогоріч поставить в Україну прототипи артснарядів на 100 км
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Rheinmetall цьогоріч поставить в Україну прототипи артснарядів на 100 км

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Армін Паппергер гендиректор Rheinmetall, далекобійні артснаряди на 100 км Україні
Армін Паппергер, генеральний директор німецького виробника зброї і постачальника автомобілів Rheinmetall, виступає на віртуальній пресконференції в Дюссельдорфі, західна Німеччина, 14 березня 2024 року. Getty Images/AFP/INA FASSBENDER

Генеральний директор німецької збройного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що у 2024 році компанія поставить в Україну "сотні тисяч снарядів". Серед них будуть прототипи артилерійських снарядів з дальністю на 100 кілометрів.

Про це він сказав на заході, організованому Асоціацією ділових журналістів у Дюссельдорфському промисловому клубі, передає Handelsblatt.

Паппергер розповів, що його компанія не зосереджена на виробництві, до прикладу, танків, бо немає сенсу будувати окремий танковий завод, адже замовлень на цю техніку немає.

Інакша ситуація зі снарядами. Rheinmetall наразі зосереджується на виробництві артилерійських боєприпасів. До повномасштабного російського вторгнення в Україну потужність Rheinmetall становила близько 70 000 снарядів на рік. Цього року очікується 700 000, удесятеро більше.

В Україну цьогоріч компанія доставить "сотні тисяч" боєприпасів, включно з далекобійними на 100 км.

Росія вистрілює велику кількість артилерійських боєприпасів. Україна може лише обмежено відповісти на ці атаки через брак снарядів. "Західний світ не готовий до звичайної війни", — каже Паппергер. І в Європі, і в США потужності з виробництва артилерійських боєприпасів в останні роки поступово скорочуються, зауважив він.

Rheinmetall та Україна

4 грудня 2023 року стало відомо, що Rheinmetall отримав замовлення на виробництво і постачання Україні артилерійських снарядів на суму близько 142 мільйони євро. Боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.

17 лютого 2024-го Rheinmetall повідомила, що відкриє в Україні завод з виробництва артилерійських боєприпасів.

Раніше стало відомо, що федеральний уряд Німеччини доручив збройовому підприємству Rheinmetall поставити в Україну 20 додаткових бойових машин піхоти Marder у межах військової допомоги.

Ще навесні 2022 року німецьке підприємство за власною ініціативою розпочало капітальний ремонт Marder для майбутньої передачі Україні. Перша партія з 20 машин відправилась 21 березня 2023 року.

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