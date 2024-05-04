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Україна просить у США дрони MQ-9 Reaper, але у Вашингтоні вагаються — Politico
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Україна просить у США дрони MQ-9 Reaper, але у Вашингтоні вагаються — Politico

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MQ-9 Reaper
Безпілотник типу Mq-9 Reaper на кордоні США з Мексикою, 4 листопада 2022 року. Безпілотник типу Mq-9 Reaper на кордоні США з Мексикою, 4 листопада 2022 року, ілюстративне фото: Getty Images

Україна все більше зацікавлена в отриманні американського безпілотника-розвідника MQ-9 Reaper, оскільки планує літні військові операції і шукає нові способи для ідентифікації ворожих цілей. Тим часом у Вашингтоні не наважуються передати Україні ці дрони.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що в Україні й раніше прагнули використовувати такі дрони, але для ударних і спостережних місій. Останнім часом Київ цікавить їх застосування для розвідки глибоко в російському тилу.

За інформацією видання, Сполучені Штати Америки, як і раніше, не наважуються надати MQ-9 Reaper через побоювання, що Росія може їх збити.

MQ-9 Reaper ‒ розвідувально-ударний безпілотник, оснащений турбогвинтовим двигуном. Розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems для використання у ВПС США, ВМС США, і Британських КВПС.

Безпілотники можуть літати на висоті 15 км на відстань до 1900 кілометрів. Час роботи в автономному режимі — 16-28 годин. Параметри дрона: довжина ‒ 11 м, розмах крила ‒ 20 м, вантажність ‒ 1,7 т, вага ‒ 2223 кілограми (порожній); 4760 кілограмів (максимальна), максимальна швидкість ‒ 482 км/год, крейсерська швидкість ‒ 313 км/год.

MQ-9 Reaper оснащений мультиспектральною системою націлювання AN/DAS-1 MTS-B, радарна система AN/APY-8 Lynx II, пошуковою радарною системою Raytheon SeaVue Marine Search Radar (варіація Guardian).

Дрон може нести озброєння: до 4-х AGM-114 Hellfire ракет повітря-земля або чотири ракети Hellfire та дві 230 кг лазерокеровані бомби GBU-12 Paveway II. Як варіант — 230 кг GBU-38 JDAM.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

23 квітня Сенат США підтримав розгляд законопроєкту щодо допомоги Україні на майже 61 мільярд доларів. Законодавці підтримали скорочення процедури розгляду пакетів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Це дозволило провести швидке обговорення законопроєкту протягом 30 годин з обмеженим часом для кожного сенатора.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги у майже 61 мільярд доларів.

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