Франція допоможе Чехії та Німеччині боротися з кібератаками з РФ

Франція надасть Німеччині та Чехії усіляку підтримку у боротьбі з кібератаками з боку російських хакерів з групи "APT28" (Fancy Bear).

Про це йдеться у повідомленні МЗС Франції.

"Ця загроза відома Франції; у жовтні 2023 року ми докладно описали тактику, методи та процедури цього способу дій, також націлені на французькі організації, включаючи державні установи, підприємства, університети, а також науково-дослідні інститути та аналітичні центри", — заявили в МЗС Франції.

Наголошується, що Франція робить все можливе для зміцнення своєї здатності адаптуватися до кіберзагроз, особливо напередодні європейських виборів, а також перед Олімпійськими іграми у Парижі.

Берлін і Прага нещодавно звинуватили РФ у спрямованих проти них кібератаках, які вплинули на роботу різних установ. Причетною до цих кампаній називають групу "APT28" (Fancy Bear), яку підозрюють у зв'язках із ГРУ.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія відповідатиме за кібератаку, ймовірно, організовану групою, яка має зв’язки з військовою розвідкою РФ.

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало в.о. посла РФ у зв'язку з розслідуванням кібератаки на Соціал-демократичну партію Німеччини.