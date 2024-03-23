НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Фальшива вечеря: російські хакери атакували німецьких політиків
КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬІНТЕРНЕТНІМЕЧЧИНАРОСІЯПолітикаЗброя і технологіїСвітІнтернет

Фальшива вечеря: російські хакери атакували німецьких політиків

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Хакери російського розвідувального агентства ФСІ намагалися обманом змусити німецьких політиків відкрити посилання на фальшиву вечерю.

Про це стверджує американська охоронна фірма Mandiant, яка є дочірньою компанією Google.

Mandiant заявив, що хакерська група APT29, також відома як "Cozy Bear", намагалася обманом змусити ключових політичних діячів Німеччини відкрити електронний лист, який містив фальшиве запрошення на вечерю, організовану опозиційним консервативним Християнсько-демократичним союзом (ХДС). У Mandiant заявили, що для здійснення атак група використовувала новий вид шкідливого ПЗ, відомий як "Wineloader".

Група здійснила кілька нападів на західну владу, повідомляє Der Spiegel. У січні їй вдалося зламати облікові записи електронної пошти топ-співробітників Microsoft.

Міжнародні розвідувальні органи вважають, що група працює за наказом Федеральної служби інформації (ФСІ), зовнішньої розвідки Росії.

У попередженні Федерального управління інформаційної безпеки Німеччини (BSI) сказано, що кібершпигуни намагалися створити довгостроковий доступ і отримати дані від німецьких політичних партій.

У партії ХДС заявили, що це вже не перший випадок, коли вона стає об’єктом цифрових атак.

"І в цьому випадку ми отримали дуже оперативну інформацію про напад. Офіційної вечері ХДС 1 березня не було, захід був фіктивним", — йдеться в заяві партії.

У BSI заявили, що іноземні держави особливо зацікавлені в отриманні інформації від політиків у контексті майбутніх виборів до Європарламенту, які мають відбутися на початку червня.

Німеччина все частіше стає об’єктом російських шпигунських зусиль через її підтримку Києва, оскільки Україна відбивається від вторгнення Росії.

У вівторок, 19 березня, німецькому солдату висунули звинувачення у нібито передачі російській розвідці секретів, отриманих під час його роботи.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
КНДР фінансує 40: своєї ракетно-ядерної програми коштом злочинної кібердіяльності
КНДР генерує до 50% своїх валютних доходів коштом зловмисної кібердіяльності — ООН
шахраї, інтернет
Кіберполіцейські викрили трьох людей, які могли привласнювати облікові записи користувачів інтернету
Хакер
У ГУР МО розповіли про збитки у "сотні тисяч доларів" внаслідок останніх кібератак російських об'єктів
Хакер
Росія здійснила понад 800 кібератак на українські держустанови та служби — Офіс генпрокурора
На початок