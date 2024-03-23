Фальшива вечеря: російські хакери атакували німецьких політиків

Хакери російського розвідувального агентства ФСІ намагалися обманом змусити німецьких політиків відкрити посилання на фальшиву вечерю.

Про це стверджує американська охоронна фірма Mandiant, яка є дочірньою компанією Google.

Mandiant заявив, що хакерська група APT29, також відома як "Cozy Bear", намагалася обманом змусити ключових політичних діячів Німеччини відкрити електронний лист, який містив фальшиве запрошення на вечерю, організовану опозиційним консервативним Християнсько-демократичним союзом (ХДС). У Mandiant заявили, що для здійснення атак група використовувала новий вид шкідливого ПЗ, відомий як "Wineloader".

Група здійснила кілька нападів на західну владу, повідомляє Der Spiegel. У січні їй вдалося зламати облікові записи електронної пошти топ-співробітників Microsoft.

Міжнародні розвідувальні органи вважають, що група працює за наказом Федеральної служби інформації (ФСІ), зовнішньої розвідки Росії.

У попередженні Федерального управління інформаційної безпеки Німеччини (BSI) сказано, що кібершпигуни намагалися створити довгостроковий доступ і отримати дані від німецьких політичних партій.

У партії ХДС заявили, що це вже не перший випадок, коли вона стає об’єктом цифрових атак.

"І в цьому випадку ми отримали дуже оперативну інформацію про напад. Офіційної вечері ХДС 1 березня не було, захід був фіктивним", — йдеться в заяві партії.

У BSI заявили, що іноземні держави особливо зацікавлені в отриманні інформації від політиків у контексті майбутніх виборів до Європарламенту, які мають відбутися на початку червня.

Німеччина все частіше стає об’єктом російських шпигунських зусиль через її підтримку Києва, оскільки Україна відбивається від вторгнення Росії.

У вівторок, 19 березня, німецькому солдату висунули звинувачення у нібито передачі російській розвідці секретів, отриманих під час його роботи.