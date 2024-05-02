Збройні сили України (ЗСУ) поспішають використати американську тактичну ракетну систему ATACMS великої дальності MGM-140 проти російських цілей на окупованих територіях, оскільки армія РФ починає адаптовуватися до нової зброї.

Про це повідомляє Newsweek.

"Як ми знаємо, росіяни здатні адаптуватися за дуже короткий час. Я думаю, у нас є до двох місяців, щоб ліквідувати якомога більше російських військових об’єктів, перш ніж росіяни адаптуються", — сказав виданню Іван Ступак, колишній офіцер СБУ, а нині радник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

24 квітня стало відомо, що США у березні таємно передали ЗСУ далекобійні ракети ATACMS, ще до ухвалення законопроєкту про допомогу Україні.

Видання NYT написало, що Збройні сили України зможуть використовувати балістичні ракети ATACMS збільшеної дальності, поставлені США, для ударів по Криму.