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NYT: ЗСУ зможуть завдати ударів по Криму ракетами ATACMS
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NYT: ЗСУ зможуть завдати ударів по Криму ракетами ATACMS

ЗМІ
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ATACMS
Випробування оперативно-тактичного ракетного комплексу ATACMS у США, 14 грудня 2021 рік. AP

Збройні сили України зможуть використовувати балістичні ракети ATACMS збільшеної дальності, поставлені США, для ударів по Криму.

Про це заявив The New York Times з посиланням на неназваних представників Пентагону.

Як зазначає видання, українські війська зможуть використовувати нещодавно поставлені ракетні системи "для більш ефективних ударів по російським силам в Криму". Метою таких систем буде "більший тиск" на півострів, пише газета з посиланням на представника Пентагону.

У середу на брифінгу помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що глава американської адміністрації Джо Байден наказав у лютому передати Україні значну кількість тактичних балістичних ракет ATACMS, які були поставлені в березні. Пізніше пресслужба Пентагону заявила, що американська влада не оголосила про передачу ATACMS на прохання Києва.

20 квітня Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про надання додаткової допомоги Україні, який передбачає виділення Києву близько 61 мільярда доларів, а також передачу українським військовим ракет ATACMS. 24 квітня Байден підписав цей закон.

Як повідомляв The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації США, Вашингтон передав Україні в березні понад 100 ракет ATACMS з великою дальністю, а також їх варіант з касетними боєприпасами.

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