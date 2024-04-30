Атаки ЗСУ на НПЗ РФ: у Росії зросли ціни на пальне — Рolitico

Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах у глибині Росії призвели до того, що Кремль намагається захистити власну територію, водночас ведучи війну проти України. Але ці атаки також призвели до того, що найбільша нафтова держава світу залишилася без бензину, а ціни на пальне різко зросли.

Про це пише Politico.

Видання зазначає, що ціни на дизпаливо для російських споживачів зросли майже на 10% лише за останній тиждень. Вартість бензину також досягла шестимісячного максимуму, збільшившись більш ніж на 20% з початку року, оскільки пропозиція скорочується і все більше заводів змушені зупиняти виробництво.

Минулої середи два паливних сховища, що належать російській “Роснефти”, приблизно за 500 кілометрів від кордону з Україною, були серйозно пошкоджені безпілотниками. Цього року більше десятка нафтопереробних заводів у дев’яти російських регіонах зазнали подібних ударів.

“Це як комар – коли ви не можете його знайти, не можете його вбити, а він повертається кожної ночі, ви будете виснажені. Це дуже хороший спосіб зняти напругу з лінії фронту”, – сказав Філіп Інгрем, колишній офіцер британської військової розвідки і планувальник НАТО.

У результаті українських атак РФ скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму, відправивши минулого тижня трохи більш як 712 тис. тонн дизпалива, у порівнянні з понад 844 000 за той самий тиждень 2023 року.

Видання зазначає, що для Москви це і політична, і військова проблема. Крім того, що дешеве паливо має важливе значення для військових зусиль Росії, воно є ключовою частиною пропозиції Путіна для населення.

Схоже, що ця тенденція збережеться в осяжному майбутньому. Виступаючи перед місцевими ЗМІ, Ігор Юшков, аналітик російського Фонду національної енергетичної безпеки, заявив, що ціни навряд чи знизяться найближчим часом – і РФ, можливо, доведеться імпортувати бензин із запасів, що зберігаються в Білорусі.

Нафтові санкції

У той час як більшість західних країн припинили імпорт російських нафтопродуктів, таких як бензин і дизпаливо, ОАЕ, а також кілька південноамериканських і північноафриканських країн продовжували купувати їх, щоб скористатися низькими цінами або реекспортувати його.

“Фізичні санкції” з боку України можуть прискорити фактичні санкції. Київ виявив технологічну вразливість Москви, а удари українських безпілотників по російських НПЗ прискорюють вплив західних санкцій, які вже призвели до того, що ці заводи намагаються замінити західне обладнання, запчастини та програмне забезпечення”, – вважає Марія Шагіна, експертка з російської економіки Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Однак, як зазначає видання, зусилля України перекрити потік палива і коштів, які РФ використовує для фінансування війни проти УКраїни, викликали застереження з боку США. Київ пообіцяв зробити все можливе, щоб підірвати здатність Росії вести війну, попри попередження.

Що відомо про атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи в РФ

13 березня СБУ атакувала безпілотниками нафтопереробні заводи у Рязанській, Нижньогородській та Ленінградській області РФ. Джерела повідомили Суспільному, що дрони ГУР атакували завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.

15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області РФ, яке займається переробкою нафти.

16 березня дрони атакували три російські НПЗ в Самарській області. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський нафтопереробні заводи. Сумарно на рік вони переробляють близько 25 мільйонів тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ. За інформацією джерел, це — спецоперація СБУ.

Вранці, 2 квітня, дрони атакували два заводи у містах Єлабуга і Нижньокамськ (Республіка Татарстан, Росія). Зокрема у Єлабузі знаходиться так звана особлива економічна зона "Алабуга", де росіяни налагодили виробництво ударних іранських безпілотників типу "Shahed". У Нижньокамську було атаковано нафтопереробне підприємство.

Джерела у ГУР МО повідомили Суспільному, що це спецоперація українських розвідників. Там додали, що під атакою опинився завод у Єлабузі, на якому росіяни збирають іранські "шахеди", маркуючи їх під "Герань-2".

За даними джерел Суспільного, нічні вибухи на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР. Джерело зазначило, що український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала 8 млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить у п'ятірку найбільших НПЗ РФ.

Неназваний представник НАТО розповів агентству Reuters, що українські удари по російських нафтопереробних заводах могли вивести з ладу понад 15% потужностей РФ.

22 березня США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати дії у відповідь. Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями з військового погляду.

24 квітня на двох російських нафтобазах у Смоленській області Росії внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа. За даними джерел Суспільного, нафтобази атакували безпілотники СБУ.