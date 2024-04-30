Посол України в Польщі Василь Зварич висловив сподівання, що блокада кордону це вже "назавжди перегорнута сторінка" у двосторонніх відносинах з Польщею.

Про це Василь Зварич розповів "Укрінформу", коментуючи розблокування дороги до останнього пункту пропуску на кордоні, де відбувався протест ("Гребенне — Рава-Руська").

Він зазначив, що польські фермери припинили протест на підʼїзній дорозі до пункту пропуску "Гребенне — Рава-Руська", відтак рух через цей пункт пропуску відбувається в нормальному режимі. Таким чином, кордон повністю розблоковано, жоден пункт пропуску на сьогодні не блокується.

"Вважаю, що послідовний діалог з польським урядом на найвищому і високому рівні, відкритість і конструктивний підхід міністерств сільського господарства України й Польщі, безпосереднє залучення до діалогу асоціацій фермерів двох країн і аргументовані звернення до фермерів дали свій результат”, — сказав дипломат.

Зварич подякував усім залученим до цього процесу сторонам за те, що врешті вдалося стабілізувати ситуацію на кордоні. "Сподіваюся, що всі зробили для себе потрібні висновки з цієї ситуації, і основний з них — завжди нашими суперечками користується лише наш спільний ворог: Росія. Тому ми маємо бути, як ніколи раніше, особливо відповідальними у своїх словах і діях по відношенню один до одного", — сказав він. На переконання Зварича, стратегічне партнерство між Україною і Польщею "успішно пройшло ще один важливий тест на міцність".

"І дуже сподіваюсь, що блокади кордону між нами — це сторінка, яку ми вже перегорнули назавжди", — підсумував Зварич.

29 квітня у Держприкордонслужбі повідомили, що у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" після 10:00 відновився пропуск вантажного транспорту. Оформлення і пропуск через кордон вантажівок у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Водночас за наявною інформацією, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Даний вид вантажу може слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.

Як повідомляє RMF24, дозвіл польських фермерів на протест поблизу цього пункту пропуску діяв до 30 квітня. Фермери, які блокували кордон, хотіли його продовжити ще на місяць. Проте бурмістр гміни Любича Крулевська Марек Лущинський відмовив їм у цьому. Своє рішення він мотивував значними втратами від блокади кордону для місцевих підприємців, митних агенцій і складів. Лущинський підкреслив, що через протест фермерів не можуть страждати місцеві жителі. Однак організатори протесту планують оскаржити рішення бурмістра в Окружному суду у місті Замосць.

Що відомо про протести польських перевізників і фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.