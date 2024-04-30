Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна стане членом НАТО після перемоги у війні з Росією. За його словами, це пов'язано з тим, що окремі члени Альянсу відчувають "ризик", або ж "скепсис" щодо цього питання.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО у Національному університеті оборони в Києві. На заході також був присутній генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Президент зауважив, що питання про вступ до НАТО є питанням більшості, що, своєю чергою, є політичним аспектом. У зв'язку з цим, для вступу, Україна повинна здобути перемогу у війні.

Зеленський додав, що, на його думку, Росія прийняла рішення вторгнутись саме через те, що свого часу Україна не була членом Альянсу. Тоді ж деякі країни-члени НАТО "мали скепсис" щодо інтеграції України, а РФ тим часом продовжувала працювати з сьогоднішніми партнерами Києва. "У них був діалог. Вона (Росія — ред.) робила все, щоб Україну не взяли в НАТО, в ЄС, щоб Україна просто не розвивалася, щоб вона не була відірвана від впливу Росії. Тому, щоб відірватися від цього впливу, треба захистити свою незалежність з результатом — перемога", — сказав президент.

Глава держави наголосив, що для України дуже важливо отримати запрошення до членства в Північноатлантичному альянсі, й окремо розповів про роботу Ради Україна – НАТО.

"Без будь-яких бюрократичних пауз, коли Україні потрібно, ми можемо скликати її. Це один з інструментів. Сьогодні ми обговорювали з Єнсом Столтенбергом ще кілька нових інструментів", – пояснив Зеленський.

Зі свого боку генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що наразі проблема полягає в тому, що коли є запрошення держави стати членом договору, необхідна не просто більшість з 32 союзників, а щоб вони усі погодилися на дане рішення.

"І на цей час ми не досягли такої згоди. В цьому полягає реальність", — додав він.

Під час зустрічі також обговорили перспективи посилення української протиповітряної оборони. Зеленський зазначив, що завдяки допомозі партнерів українські військові опанували сучасні західні системи ППО і такої кількості різних видів зараз немає в жодній країні Альянсу.

"Сьогодні наші фахівці точно можуть сказати, яка для нас ідеальна система, скільки нам бракує. Наша протиповітряна оборона ще не універсальна, вона щоденно змінюється, наповнюється. Не лише системами ППО, а й РЕБ та антидроновими системами", – сказав він.

Зеленський наголосив, що українські захисники неба сьогодні стикаються з комплексом різних загроз, а боротьба технологій — триває.

"Я впевнений, що в нас ще з’являться сучасні літаки, які також будуть однією зі складових цієї системи", – додав він.

Водночас Столтенберг зазначив: щойно Україна стане членом Альянсу – вона буде повністю інтегрована в натовську систему протиповітряної оборони.

"Водночас нам потрібно зробити вас настільки взаємосумісними, наскільки це можливо. Й інтегрувати настільки, наскільки ми можемо", – сказав він.

29 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приїхав до України з робочим візитом та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Перспективи вступу України в Альянс

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський, голова Верховної ради Руслан Стефанчук та прем’єр-міністр Денис Шмигаль підписали заявку на вступ України в НАТО за пришвидшеною процедурою. Відповідна процедура передбачає вступ до НАТО без ПДЧ.

Генсек НАТО Столтенберг того ж дня заявив, що вступ України в НАТО залежить від згоди усіх 30 союзників. Глави низки країн Центральної та Східної Європи офіційно підтримали членство України в НАТО.

За результатами саміту 11-12 липня у Вільнюсі країни НАТО прийняли пакет із трьох частин, щоб наблизити Україну до Альянсу, і відмовилися від Плану дій щодо членства (ПДЧ), проте Київ так і не отримав повного запрошення.

Українська делегація вернулася додому з саміту НАТО у Вільнюсі із безпековими гарантіями на шляху до Альянсу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе приєднатися, коли "союзники погодяться і умови будуть виконані".

Рада Україна — НАТО

Створення Ради Україна — НАТО є одним з трьох елементів пакета, щоб Україна ще більше наблизилася до НАТО і до членства в Альянсі.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг під час саміту у Вільнюсі пояснив, чим робота Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від попередньої комісії. За його словами, члени Ради зможуть ухвалювати рішення на рівні союзників по Альянсу.

За словами генсека, такі зустрічі можуть відбуватися на різних рівнях.

Перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу відбулося у Брюсселі 29 листопада 2023 року. На засіданні затвердили "амбітну" програму роботи на 2024 рік, яка включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Крім того, НАТО надало рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні.