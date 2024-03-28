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Безугла заявила, що її заяву на вихід з фракції "Слуга народу", не прийняли
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Безугла заявила, що її заяву на вихід з фракції "Слуга народу", не прийняли

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Безугла
Народна депутатка Мар'яна Безугла. Фото: Mariana Bezuhla у Facebook

Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що подавала заяву на вихід з фракції "Слуга народу", однак її нібито не прийняли через неправильне оформлення.

Про це вона повідомили на своїй сторінці у Facebook.

"Я подавала заяву на вихід із фракції, але її завернули, «неправильно оформлена». Коротше, формально не відпускають. З партії Слуга Народу вийшла і всі процедури пройшла. Всі питання до керівництва фракції", — написала вона.

Раніше, 11 січня, Безугла, написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга народу", проте заявила, що залишається "мажоритарним депутатом Оболонського району Києва з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами".

Що відомо про заяви Безуглої

Раніше стало відомо, що частина депутатів зі "Слуги народу" вимагають виключити Марʼяну Безуглу з фракції після її заяви, що військове керівництво України, зокрема генерал Валерій Залужний, "має піти". Про це Суспільномусказали два джерела у фракції.

"Більшість депутатів обурені поведінкою Безуглої і пропонують її виключити. Втім не факт, що це винесуть на голосування", — сказав Суспільному співрозмовник у "Слузі народу".

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла опублікувала низку дописів із звинуваченнями на адресу Залужного. Вона заявила, що військове командування України мають подати у відставку, бо не надало "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету.

“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, — написала Безугла.

Водночас у коментарі Суспільному секретар комітету, народний депутат Роман Костенко сказав, що Залужний не мав подавати план і його не вимагали не комітеті.

Парламентар від "Слуги народу" Ігор Кривошеєв зареєстрував постанову про звільнення Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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