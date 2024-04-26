Суспільне увійшло до Білого списку найякісніших українських онлайн-медіа — ІМІ

Суспільне увійшло до Білого списку з 11 найякісніших українських онлайн-медіа у першому півріччі 2024 року, сформованому Інститутом масової інформації (ІМІ).

Про це повідомляється на сайті Інституту масової інформації.

Йдеться про результати двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа, який Інститут масової інформації проводить раз на пів року.

До Списку прозорих та відповідальних медіа, відомого також як Білий список найякісніших українських онлайн-медіа, у першому півріччі 2024 року ввійшли такі редакції:

Суспільне,

Радіо Свобода,

“Українська правда”,

“Бабель”,

Громадське,

“Тексти”,

ZN.ua,

“Еспресо”,

“Слово і діло”,

“Український тиждень”,

Громадське радіо.

До переліку доєдналися п'ять нових медіа: Радіо Свобода, “Тексти”, Громадське радіо, “Український тиждень” та “Слово і діло”.

Білий список найякісніших українських онлайн-медіа у першому півріччі 2024 року, сформований Інститутом масової інформації (ІМІ). З сайту ІМІ

Водночас із переліку в першому півріччі 2024 року випали видання: Укрінформ, NV та “Ліга”.

Експерти ІМІ рекомендують Укрінформу звернути більше уваги на дотримання стандарту балансу і переглянути кількість “паркетних” новин у стрічці.

Коментуючи ситуацію з NV та “Лігою”, в ІМІ відзначили, що вони заробили довіру аудиторії завдяки об'єктивності та надійності своїх новин. Коли такі видання рекламують гемблінг, це може підірвати довіру читачів, адже реклама азартних ігор часто сприймається як спроба використати вразливість людей для заробітку, заявили в ІМІ.

Як проводили дослідження

На першому етапі дослідження 50 популярних українських онлайн-медіа, відібраних на основі даних попередніх моніторингів ІМІ, а також SimilarWeb та Gemius, оцінювалися на предмет наявності маніпуляцій, фейків, чорного піару.

На другому етапі дослідження медіа, які пройшли перший етап, аналізувалися за такими критеріями: стандарти балансу, достовірності та відокремлення фактів від коментарів, наявність на ресурсах джинси, сексизму та мови ворожнечі, шкідливого контенту, а також на предмет прозорості – наявності на сайті контактів, редакційних політик, прозорості медіавласності.

За результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на ресурсах, які ввійшли до Білого списку, в середньому становить близько 96%. У центральній стрічці новин на цих сайтах не виявлено джинси (хоча траплялися матеріали з неналежним маркуванням), мови ворожнечі, сексизму та фейків.

Інститут масової інформації (ІМІ) – медійна громадська організація, яка працює з 1996 року. ІМІ відстоює права журналістів, аналізує медіасферу та висвітлює пов’язані з медіа події, протидіє пропаганді та дезінформації, забезпечує медіа засобами захисту для відряджень до зони бойових дій під час російсько-української війни починаючи з 2014 року.

ІМІ робить єдиний в Україні моніторинг свободи слова та список якісних і відповідальних онлайн-медіа, документує медійні злочини Росії у війні проти України. ІМІ має представників у 20 регіонах України та мережу хабів “Медіабаза” для безперебійної підтримки журналістів. Серед партнерів ІМІ – “Репортери без кордонів” та Freedom House, організація входить до мережі Міжнародної організації із захисту свободи слова (IFEX).