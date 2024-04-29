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Telegram відновив роботу ботів з протидії агресії РФ, які заблокував раніше
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Telegram відновив роботу ботів з протидії агресії РФ, які заблокував раніше

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Емблема ГУР
Емблема Головного управління розвідки Міноборони України. Фото: з Фейсбуку ГУР

У неділю, 28 квітня, керівництво платформи Telegram заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, зокрема було заблоковано "Головний бот розвідки". Зранку роботу ботів відновили. У Telegram заявили, що боти були тимчасово вимкнені помилково.

Як пише Reuters, ​представник Telegram сказав, що боти були “тимчасово вимкнені через помилковий результат, але з тих пір вони були відновлені”. Він не надав додаткових деталей.

Про відновлення роботи повідомляє Центр стратегічних комунікацій і інформаційної безпеки.

“Офіційні українські боти, що допомагають у боротьбі з агресією рф, відновили роботу. Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри “єВорог”, — йдеться у повідомленні.

Про блокування раніше повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як писав ГУР, боти були заблоковані необґрунтовано всупереч правилам та заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало.

"Незважаючи на блокування нашого бота - ваші персональні дані в безпеці!", — йдеться у заяві ГУР.

В українській розвідці попередили, що росіяни створюють боти зі схожими назвами та закликали не надсилати на них персональних даних.

"Не надсилайте на них жодних персональних даних", — закликали в ГУР.

Які ще боти заблокував Telegram

Окрім “Головного боту розвідки” ГУР, Telegram також без повідомлення заблокував боти “Єворог”, офіційні боти Служби безпеки України, Мінцифри, бот-координатор півдня України і бот ППО для відстеження руху БПЛА Shahed. Також про блокування свого боту для прийому новин повідомив канал “Кримський вітер”.

Як в Україні реагували на блокування ботів

Після того, як стало відомо про блокування низки офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, у соцмережах почали критикувати ініціативи обмежити Telegram в Україні.

"Хочу сказати велике "дякую" тим, які кричали про підконтрольність телеграму ФСБ. Ця хвиля лайна помножена на хайп і політику дійшла до засновника ТГ. І він заявив що буде видаляти боти для передачі координат і у нас і у русні", — написав журналіст родом із Херсона Костянтин Риженко.

Риженко додав, що на момент написання його поста "офіційний “Єворог бот” — не працює, СБУшний “Стопрашенварбот” — не працює, бот координат по півдню України не працює, бот ППО для відстежування “шахедів” не працює, як і інші боти для координації і взаємодії з мешканцями ТОТ".

"Як тепер масово збирати інформацію та взаємодіяти з ТОТ, як через які мережі вербувати агентів в рашці, через Вконтакте?!" — пише Риженко.

Нардеп Юрчишин відреагував на заяви про критику Telegram

“Телеграм без попередження заблокував ряд ботів, які використовували українські урядові організації, зокрема спецслужби. Одразу ж ряд реальних акаунтів і ще більше ботів почали намагатися пояснити це критикою Телеграму з боку української влади щодо відсутності співпраці з мережею у боротьбі з російською пропагандою. Дивний приклад стокгольмського синдрому. Щось на зразок пояснення введення російських військ потребою захисту російськомовних”, — написав зранку у Фейсбуці голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Він відзначив, що українській владі, зокрема і через залучення платформи Apple, вдалося знайти рішення щодо блокування російської пропаганди в ТГ.

“Звісно, це не сподобалося ФСБ і вони нагнули Дурова заблокувати те, що пов'язане з Україною. Перш за все з військовими діями. Логічно очікуючи, що частина суспільства сприйме це не як атаку з боку російських спецслужб, а за принципом "не варто було критикувати". Дуже легко прораховується”, — заявив депутат.

24 квітня засновник Telegram Павло Дуров написав, що платформа "як і раніше, забороняє акаунти і ботів, які збирають координати для нанесення ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства". Він закликав користувачів повідомляти про такі ресурси.

У Верховній раді 25 березня зареєстрували законопроєкт №11115, яким пропонується відрегулювати діяльність платформ спільного доступу до інформації, зокрема, месенджера Telegram.

Ініціювали документ нардепи від різних фракцій, зокрема від "Європейської солідарності" Микола Княжицький, Ростислав Павленко, Михайло Бондар, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ірина Фріз, Софія Федина, від "Слуги народу" Микита Потураєв, Людмила Марченко, від "Голосу" Ярослав Юрчишин і Наталія Піпа, від депутатської групи "За майбутнє" — Ірина Констанкевич.

Станом на листопад 2023 року українці значною мірою покладалися на телеграм-канали, щоб почитати новини під час війни, писав "Детектор медіа". Результати дослідження "Українські медіа, ставлення та довіра у 2023 році" показують, що У 2021 році лише 21% українців користувалися Telegram для новин. Після 24 лютого 2022 року ця цифра зросла до понад 60%, у 2023 році кількість читачів наближалася до 72%.

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