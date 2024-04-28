За оцінками Міноборони Великої Британії, Росія на війні в Україні втратила близько 450 тисяч військовослужбовців вбитими та пораненими, а також 10 тисяч одиниць бронетехніки.

Про це заявив міністр у справах збройних сил при Міністерстві оборони Великої Британії Лео Докерті, передає UK Defence Journal.

"За нашими оцінками, приблизно 450 тисяч російських військовослужбовців були вбиті або поранені, і ще десятки тисяч дезертирували з початку конфлікту", — заявив Докерті.

Він додав, що ця цифра не включає вбитих найманців зі складу російських "приватних військових компаній" на кшталт ПВК "Вагнер", оскільки їх кількість невідома.

Також у британському оборонному відомстві вважають, що "від початку конфлікту було знищено, покинуто або захоплено Україною понад 10 тисяч одиниць російської бронетехніки”. У тому числі майже 3 тисячі основних бойових танків, 109 літаків, 136 вертольотів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських судна всіх класів і понад 1 500 артилерійських систем усіх типів, розповів міністр.

За даними Генштабу ЗСУ, бойові втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну станом на 28 квітня становлять 466 тисяч 150 військових, зокрема за останню добу — 1096 військовослужбовців.