Мінфін США запровадив санкції проти навчального центру МВС Росії в Нікарагуа

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти навчального центру МВС Росії, розташованого в столиці Нікарагуа.

Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

“Сьогодні (15 травня — ред.) Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) зосереджує увагу на репресіях режиму Ортеги-Мурільйо проти нікарагуанського народу та його здатності маніпулювати золотим сектором і отримувати прибуток від корупційних операцій”, — йдеться у повідомленні.

Міністерство фінансів наклало санкції на три установи, розташовані в Нікарагуа:

Навчальний центр МВС Росії в Манагуа ( РТЦ );

Compania Minera Internacional, Sociedad Anónima (COMINTSA) ;

Capital Mining Investment Nicaragua , Sociedad Anónima (Capital Mining)

“Використовуючи навчання, яке він отримує від підтримуваного Росією РТЦ, і доходи, які він отримує від експлуатації золотого сектора, режим Ортеги-Мурільйо продовжив свою антидемократичну кампанію репресій проти своїх громадян”, — сказав заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.

Зазначається, що РТЦ — це підрозділ Міністерства внутрішніх справ Уряду Російської Федерації, що базується в Нікарагуа, який навчає тих, хто перебуває під командуванням режиму Ортеги-Мурільйо, за сценарієм репресій російського авторитарного уряду.

Як відзначили американські посадовці, це ключова фігура в репресіях нікарагуанського режиму проти громадянського суспільства та несправедливих затриманнях і ув'язненнях людей за висловлення інакомислення або мирне здійснення своїх прав людини та основоположних свобод у будь-який інший спосіб.

Зазначається, що Нікарагуа є одним із головних партнерів Росії в Центральній Америці, про що свідчить серія візитів високого рівня до Манагуа представників уряду.

Міністерство внутрішніх справ Росії створило в Манагуа навчальний центр для проведення спеціалізованих курсів для Національної поліції Нікарагуа і правоохоронних органів інших країн Латинської Америки.

З моменту свого відкриття в Манагуа в жовтні 2017 року РТЦ працював у Манагуа, навчаючи членів Національної поліції Нікарагуа у рамках двосторонньої взаємодії між Нікарагуа та Росією.

“Російські правоохоронці в РТЦ навчають членів Національної поліції Нікарагуа проводити репресії і тиранічні переслідування нікарагуанського народу, що уможливило жорстоку репресивну тактику режиму”, — зазначили у Мінфін США.

Там додали, що Національна поліція Нікарагуа є центральною дійовою особою режиму Ортеги-Мурільйо у насильницькому придушенні нікарагуанського народу. Підтримка поліції з боку РТЦ допомагає підтримувати цикл насильницького гноблення в Нікарагуа, зазначається на сайті Мінфіну США.

Також йдеться про те, що Національна поліція Нікарагуа є репресивним державним апаратом, який здійснює позасудові страти, використовує бойові патрони проти мирних протестів і навіть бере участь в ескадронах смерті.

РТЦ в Нікарагуа, за визнанням самого президента Ортеги, навчає нікарагуанських правоохоронців краще протистояти так званим “заколотникам”, маючи на увазі тих громадян, які наважуються публічно висловлювати свою опозицію до режиму.