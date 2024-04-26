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Байден розповів, коли Україні надішлють зброю від США
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Байден розповів, коли Україні надішлють зброю від США

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Джо Байден
Президент США Джо Байден. AP/Stephanie Scarbrough

Президент США Джо Байден заявив, що американська військова допомога з недавно оголошених пакетів вирушить до України вже цього тижня.

Про це очільник Білого дому повідомив у соцмережі X.

Байден зазначив, що 24 квітня отримав законопроєкт стосовно фінансування підтримки України та підписав його того ж дня.

"І цього тижня ми надсилаємо зброю й техніку в Україну, яка захищається від російських бомбардувань", — підкреслив президент США.

24 квітня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 1 мільярд доларів. До нього ввійшли засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніка та протитанкова зброя.

Глава Пентагону Ллойд Остін 26 квітня розповів про ще один пакет оборонної підтримки України на 1 мільярд доларів. У переліку — ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

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