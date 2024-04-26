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Цього року в Україну почнуть прибувати ескадрильї F-16 разом з пілотами та персоналом — Остін
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Цього року в Україну почнуть прибувати ескадрильї F-16 разом з пілотами та персоналом — Остін

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Ллойд Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: AP/Vincent

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші винищувачі F-16 почнуть прибувати до України цього року разом із навченими пілотами та персоналом.

Про це очільник Пентагону повідомив перед початком засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

Остін розповів, що партнери протягом останніх двох років надали:

  • понад 70 комплексів ППО середньої та великої дальності й тисячі ракет до них;
  • понад 3000 одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків;
  • десятки тисяч протитанкових ракет.

"Цього року в Україну почнуть прибувати ескадрильї F-16 разом із пілотами та обслуговуючим персоналом", — додав міністр оборони США.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

20 травня нідерландський онлайн-сервіс для аналізу в сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа.

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