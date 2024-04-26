Цього тижня чимало матеріалів іноземних ЗМІ про Україну стосувалися допомоги від США у 61 млрд доларів, на яку Київ чекав пів року. Також одна з головних тем — відмова у консульських послугах українським чоловікам призовного віку. Це може вплинути на економіку в державах, де працює багато українців. Суспільне пропонує до уваги щотижневий огляд медіа.

Польський ринок праці ослабне без українців

Польська газета Rzechpospolita порушила тему українських працівників-чоловіків на тлі того, що в країні призупинили надавати консульські послуги тим з них, хто досяг призовного віку.

На кінець І кварталу 2024 року понад 1 млн 138 тисяч іноземних працівників покривали внески ZUS. Це майже на 65 тисяч більше ніж у 2022-му. Іноземці все частіше заповнюють вакансії, особливо в менш привабливих для поляків галузях. Здебільшого це українці, чисельність яких у реєстрах ZUS на кінець березня сягнула 762,2 тисячі — на понад 20 тисяч більше за рік.

У будівництві чоловіки з України — ключова група іноземців, які працюють (102 тисячі). Також їх багато у сферах промисловості (148 тисяч), транспорту та логістики (понад 95 тисяч разом). 93% українських чоловіків, які легально працюють у Польщі, мають вік від 20 до 59 років та становлять більшість легально працевлаштованих іноземців в країні.

"Рішення Києва не полегшить життя українських економічних мігрантів у Польщі, а його негативні наслідки можуть відчути на польському ринку праці", — сказав Rzechpospolita Рафал Мроз, операційний директор агенції працевлаштування EWL Group.

Юрій Григоренко, головний аналітик агенції працевлаштування Gremi Personal, припускає в статті, що більшість українських чоловіків можуть почати подавати документи на отримання міжнародного статусу біженця і це штовхне їх у "сіру зону" нелегальної праці, бо вони, ймовірно, ліпше переїдуть в країни Європи, де нелегальне працевлаштування втричі більше оплачується.

Рафал Мроз побоюється, що через нові правила зменшиться кількість мігрантів з України, які легально працюють у Польщі. Це своєю чергою — менша кількість податків і внесків у бюджет. За словами Григоренка, мобілізаційний закон загострить проблему вакансій у професіях, де жінки не можуть замінити чоловіків.

Захід не має бачення, якою має бути перемога України

Фінське видання Yle поширило матеріал, де експерти заявляють: західні союзники надають багато допомоги Україні у війні, проте вона точкова, бо Захід не знає, якого б хотів завершення війни.

Фінські експерти вважають, нова американська допомога допоможе стабілізувати ситуацію на фронті, але не виграти війну, тож має активізуватися Європа. Вона, пише видання, сумарно і так надала Україні набагато більше військової та економічної допомоги, ніж США. Однак рішення про передачу озброєнь надходять за випадковим графіком і бе будь-чийого контролю (хоча партнери й координують підтримку на "Рамштайнах").

Yle з експертами виділяє три причини, чому Україні не дають зброю в необхідній кількості:

страх перед реакцією Росії;

низькі запаси зброї в союзників;

Європі досі не вдалося суттєво збільшити обсяги виробництва боєприпасів.

Як ідеться в матеріалі, Україні потрібна довгострокова послідовна підтримка. Це було б водночас сигналом для Росії. А ще — сигналом довіри до самої України.

Ще думки про те, як вплине на фронт пакет у $61 млрд від США

У статті The New York Times також проаналізували, як подіє нова допомога від США. 60 мільярдів доларів окуплять зброю для протистояння з Росією на кілька місяців. Частина допомоги також піде на навчання кадрів (зокрема, працювати на танках Abrams і літаках F-16).

Щойно допомога почне надходити, Україна, імовірно, залучить її на східному фронті, біля Авдіївки зокрема. Це може призупинити просування Росії на Донбасі. Якщо все піде добре, Сили оборони можуть почати наступ у 2025 році, щоб відвоювати території на сході та південному сході. Як пише NYT, більшість експертів, дані від яких має видання, не вважають реалістичним відновлення кордонів 1991 року в Україні та стурбовані тим, що перемога Росії може спонукати її до вторгнення в інші країни або підштовхнути Китай до вторгнення на Тайвань.

Польський генерал Вальдемар Скшипчак в інтерв’ю RMF 24 також заявив, що пакет допомоги від США "не змінить суттєво ситуацію на фронті": Росія переважає у повітрі, Україні бракує 150-200 тисяч підготовлених кадрів в ЗСУ, на навчання яких потрібно від 1 до 6 місяців, а російська армія наступає на кількох напрямках. "На мій погляд, вони [росіяни] хочуть створити буферну зону, перекрити можливість рейдових атак", — каже експерт.

Водночас генерал вважає, що "драматичної ситуації на фронті немає", адже Україна з жовтня готувала глибоку оборону, а росіян очікує випробування вуличними боями, якщо вони наступатимуть на міста.

Нових коштів від США і допомоги Європи вистачить до кінця літа. Далі все залежить від союзників, каже Скшипчак: "Саме американці переконали Європу підтримати Україну. Пів року від них не було керівних дій. Це викликало плутанину, українцям не було чим воювати. Тим часом Європа не змогла знайти лідера на заміну американцям".

Фортифікації в Україні

The New York Times написало про те, як в Україні підготували оборонні споруди на тлі імовірності російського наступу в травні-червні, про небезпеку якого говорив президент Володимир Зеленський.

Автори звертають увагу, що Україна не почне новий контрнаступ у 2024-му, їй буде потрібен час підготувати нових воїнів та дочекатися військової допомоги з Європи, — а поки відбивати російські атаки та запобігти прориву противника.

NYT розглянув супутникові знімки ровів і траншей, "зубів дракона", окопів. Знімки брали з фотоагентств і супутникових кадрів Copernicus, які зробили з грудня 2023 року по квітень 2024-го.

"Українці спрямовують ресурси на найбільш придатну для оборони місцевість, маючи на меті зробити просування на землі якомога дорожчим для Росії", — пише видання. З початку року Україна побудувала довгі оборонні рубежі на Херсонщині та Запоріжжі, з’явилися нові споруди на сході біля Авдіївки.

Але для будівництва потрібно багато робочої сили. The New York Times пише, залишається незрозумілим, чи справляється Україна з цим завданням — як повідомили виданню чотири офіційні джерела, результати неоднозначні. До багатошарової ешелонованої оборони необхідно ще кілька тижнів, якщо не місяців роботи. Головнокомандувач Збройними силами США в Європі генерал Крістофер Г. Каволі оптимістичніший: "Я думаю, їхня оборона вже міцна, І з постійною підтримкою вони зможуть її втримати".