Глава МЗС Норвегії — про F-16 для України: "Будуть із найновішим озброєнням"

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україна має посилювати свій ударний потенціал, аби здійснювати атаки за лінією фронту.

Про це дипломат повідомив на пресконференції зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, яка відбулася 15 квітня у Києві.

"Я належу до тих держав Європи, які вважають, що Україні потрібно зміцнити спроможність завдавати ударів у тилу ворога, що є однією із причин, чому ми раді брати участь в програмі F-16. Передамо норвезькі винищувачі, оновлені й у хорошому стані, спільно з данцями та нідерландцями", — зазначив Ейде.

Міністр вказав, що навчання пілотів триває і можуть бути й інші внески в можливості України вдаряти глибоко у тил російських окупантів.

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно числа переданих літаків, Ейде розповів, що "там буде значна кількість".

"Коли ви питаєте скільки буде від Норвегії, не можу вам сказати точну кількість, бо там в тому числі й літаки, які оновлені, в кращій бойовій формі та деякі фюзеляжі, що можна використовувати для ремонту в тому числі. Буду тут обережним. Не скажу точну кількість", — вказав міністр.

Дипломат додав, що має досвід в обороні та знає, що F-16 — технологічна платформа і все залежить від того як її озброїти.

"Як система, я думаю, це буде відчутний внесок. І літаки будуть із найновішим озброєнням, навіть якщо це старі моделі", — підсумував Ейде.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

20 травня нідерландський онлайн-сервіс для аналізу в сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

Речниця Нацгвардії Аризони Ерін Ханніган оголосила, що перші чотири українські пілоти планують завершити навчання на винищувачах F-16 до літа.