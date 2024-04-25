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Зеленський розповів, про що говоритимуть завтра на "Рамштайні"
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Зеленський розповів, про що говоритимуть завтра на "Рамштайні"

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Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке відбудеться 26 квітня, йтиметься про "складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли Україна чекала рішень про американську підтримку.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали й щодо наповнення пакетів потрібною зброєю, і щодо логістики. Дякую всім країнам, які в цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам", — сказав він.

За словами президента, українська влада продовжує максимально активно працювати на американському напрямку. Зеленський провів переговори спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом та лідером більшості Чаком Шумером.

"Подякував їм за принциповість і підтримку у протистоянні терору. Ще говоритиму з лідером демократів у Палаті представників Гакімом Джеффрісом. Тематика всіх розмов – це наша спільна сила – усіх, хто цінує людське життя й прагне зберегти наш спосіб життя, те, що об’єднує всіх нас у євроатлантичній спільноті. Говорили про "Петріоти", про силу наших арсеналів, про нашу політичну взаємодію. Можемо перемогти російський терор. Мусимо це зробити", — сказав Зеленський.

Що відомо про минулі засідання "Рамштайну"

У жовтні 2023 року засідання пройшло в Брюсселі. Вперше у ньому особисто брав участь президент України Володимир Зеленський.

Наступний "Рамштайн" відбувся 22 листопада. Тоді створили нову коаліцію засобів ППО, де лідерами виступили Німеччина і Франція.

Також Контактна група з питань оборони збиралася 23 січня 2024 року. Речник Міністерства оборони Ілларіон Павлюк, відповідаючи на запитання Суспільного, розповів, що Україна отримає зброю, якої ще не мала.

14 лютого посадовці з понад 50 держав зібралися 19 раз. Того дня розпочала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

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