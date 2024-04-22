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Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться наприкінці тижня — Оллонгрен
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Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться наприкінці тижня — Оллонгрен

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Кайса Оллонгрен
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. AP

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що наступне засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться наприкінці тижня.

Про це посадовиця повідомила перед спільним засіданням глав МЗС та МО держав Європейського союзу в Люксембурзі 22 квітня.

"Це важливий тиждень, ми бачили схвалення (допомоги Україні — Ред.) у Палаті представників США цими вихідними, у нас була зустріч Альянсу в п'ятницю, маємо цю зустріч сьогодні, а наприкінці тижня у нас зустріч "Рамштайн". Тож це важливий тиждень", — сказала Оллонгрен.

Міністерка оборони Нідерландів зазначила, що нині всі повинні активізувати свої зусилля для допомоги України.

"Нам потрібні дії, але іноді, щоб домогтися дій, потрібно поговорити, та саме це ми й маємо намір зробити", — додала посадовиця.

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