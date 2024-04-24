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Британія додатково інвестує у виробництво боєприпасів на тлі війни в Україні
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Британія додатково інвестує у виробництво боєприпасів на тлі війни в Україні

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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. AP

Велика Британія у наступне десятиріччя інвестує додатково 10 млрд фунтів стерлінгів у розвиток виробництва боєприпасів і збільшення запасів на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляється на офіційному сайті британського уряду.

Так, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив про "найбільше зміцнення національної оборони за покоління", щоб протистояти викликам "все більш небезпечного світу".

"З сьогоднішнім оголошенням витрати на оборону Великої Британії негайно зростуть, а потім неухильно зростатимуть, щоб досягти 87 мільярдів фунтів стерлінгів наприкінці десятиліття, що досягне 2,5% ВВП до 2030 року", — йдеться у повідомленні уряду.

Сунак визначив три основні напрями для збільшення оборонного бюджета. Зокрема Британія додатково інвестує принаймні 10 мільярдів фунтів стерлінгів протягом наступного десятиліття у виробництво боєприпасів.

Також планується модернізація британських Збройних сил та подальша підтримка України.

"Війна в Україні навчила нас, що успіх на полі бою залежить від здатності нарощувати оборонне виробництво і переходити до "постійно працюючого" виробництва з метою поповнення ключового обладнання", — зазначив міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шаппс.

Напередодні, 23 квітня, Ріші Сунак оголосив про масштабне збільшення військової підтримки України. Йдеться про 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільше в історії Британії постачання важливого обладнання.

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