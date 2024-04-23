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Зеленський і Сунак обговорили новий пакет військової допомоги
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Зеленський і Сунак обговорили новий пакет військової допомоги

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Зеленський і Сунак обговорили новий пакет військової допомоги
Лідери України та Британії Володимир Зеленський та Ріші Сунак, 8 листопада 2023. AP/Andrew Matthews/Pool

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак телефоном обговорили новий пакет допомоги Україні.

Про це Зеленський повідомив у Телеграм.

“Прем’єр-міністр Великої Британії повідомив мені про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси — усе це справді потрібне Україні на полі бою”, — написав Зеленський.

Він також подякував Великій Британії та прем’єр-міністру за підтримку та готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях.

Також Зеленський і Сунак обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Раніше на сайті британського уряду повідомили, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України. Йдеться про 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку важливого обладнання.

Що містить пакет військової допомоги Україні

Додаткове фінансування розміром 500 мільйонів фунтів стерлінгів використають для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Відомо, що безпілотники будуть закуплені у Великій Британії.

Міністерство оборони Британії надішле Україні пакет обладнання, призначений для відсічі російського вторгнення на суходолі, морі та в повітрі. Пакет допомоги містить:

  • 60 човнів, зокрема — рейдові та водолазні катери, а також морські гармати,
  • понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow,
  • понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів,
  • майже 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.
"Захист України від жорстоких амбіцій Росії життєво важливий для нашої безпеки та для всієї Європи. Якщо Путіну дозволять досягти успіху в цій загарбницькій війні, він не зупиниться на польському кордоні. … Збройні сили України продовжують мужньо воювати, але потребують нашої підтримки – і потребують її зараз. Сьогоднішній пакет допоможе гарантувати, що Україна матиме все необхідне для боротьби з Росією", — підкреслив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Водночас міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс сказав, що "цей рекордний пакет військової допомоги дасть президенту Зеленському та його відважній нації більше необхідних засобів, щоб вигнати Путіна та відновити мир і стабільність у Європі".

"Велика Британія першою надала ракети NLAW, першою дала сучасні танки і першою відправила ракети дальньої дії. Тепер ми йдемо ще далі. Ми ніколи не дозволимо світу забути екзистенційну битву, яку веде Україна, і з нашою постійною підтримкою вони переможуть", — сказав Грант Шаппс.

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