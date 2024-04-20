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Більше половини військового фонду для України, яким керує Міноборони Британії, не використано через бюрократію — ЗМІ
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Більше половини військового фонду для України, яким керує Міноборони Британії, не використано через бюрократію — ЗМІ

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Велика Британія, Міноборони
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у Верховній Раді України, 12 січня 2024 року. AP

Більше половини військового фонду для України в розмірі 900 мільйонів фунтів стерлінгів, яким керує Міністерство оборони Великої Британії, не використано через бюрократичні зволікання з оформленням контрактів.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на представників британського оборонного відомства.

Так, зазначається, що лише 404 мільйони фунтів стерлінгів із коштів, пожертвуваних дев’ятьма країнами, було виділено або витрачено.

Як пише видання, міністри визнали, що частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не потрапить в Україну раніше весни наступного року.

При цьому представники Міноборони Сполученого Королівства кажуть, що затримки були спричинені необхідністю оцінити кожну з величезної кількості оборонних компаній, які подали тендер на контракти.

"Велика Британія єдина у підтримці України та проти російської агресії. Оскільки Росія посилює свої напади на Україну, її союзники повинні прискорити військову підтримку. Натомість уряд Сполученого Королівства повільно передає важливий новий комплект до рук українців. Прискорення цього матиме підтримку наших лейбористів", — сказав член британського парламенту від Лейбористської партії Джон Хіллі.

Раніше Міністерство оборони Сполученого Королівства повідомляло, що Британія та 12 країн-партнерів об'єдналися, щоб підтримати Україну в підготовці новобранців. Операція Interflex, що базується у Великій Британії, підготувала понад 34 000 українських призовників.

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